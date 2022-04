¿De que se reían los romanos y los griegos?

La ciudad de Abdera, el Lepe de los griegos

Algunas bromas grecorromanas nos recuerdan su cercanía a nuestro lenguaje popular y al humor que todavía utilizamos. Los chistes de sabihondos son especialmente absurdos, como los típicos chistes de médicos. «Doctor –dice el paciente– siempre que me levanto, me siento mareado durante media hora y luego me pongo bien. Y el médico le dice, pues levántese media hora más tarde». Igual ocurre con los chistes de Abderitas, los Leperos griegos: «Uno de Abdera, al ver un eunuco charlando con una mujer, le preguntó a otro si era la esposa del eunuco. Cuando el otro contestó que un eunuco no podía tener esposa, repuso: será entonces su hija». Por supuesto que las bromas escatológicas y sexuales se llevan la palma siempre.