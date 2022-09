¿Conoce el origen de estos cuatro refranes típicos españoles?

“No dar palo al agua”: esta expresión tan utilizada para aquellos que no hacen nada tiene su origen en el mar. Esta era una frase utilizada antaño por los marineros a aquellas personas que no llegaban a acercarse al agua para tirar la caña que proporcionara alimento. Además, también hay estudios que destacan que la expresión se relaciona a la tripulación de barcos que no hacía esfuerzo para remar.