“Frasier” vuelve a la televisión

La fase creativa por la que pasan las series y películas que se producen, pasa en alguna ocasión por la órbita de la nostalgia. Así acaba de volver a nosotros “El príncipe de Bel Air”, que ha decidido separarse lo suficiente de la original para evitar las comparaciones. Ahora, la serie “Frasier”, una de las comedias más longevas de la televisión estadounidense, volverá a la pequeña pantalla con una secuela producida por Paramount+ y protagonizada de nuevo por Kelsey Grammer como el psiquiatra más desquiciado de la televisión, Frasier Crane.

El actor ha sido uno de los responsables de que la mítica sitcom vuelva tras 30 años de haberse estrenado y volverá a interpretar su papel según ha desvelado “Deadline”. La noticia es tan reciente que se desconoce ningún otro aspecto de la producción, ni intérpretes ni estado de la idea. Si ha trascendido de fuentes cercanas a la producción que barajan una primera temporada de 10 episodios en la que su protagonista se mudará a una nueva ciudad donde se rodeará de otros personajes.

El regreso de “Frasier” estaba en los planes de los estudios Paramount desde hace más de 4 años, cuando Grammer mostró interés en recuperar la ficción para el catálogo de su nueva plataforma de “streaming”. Este verano el actor y productor indicó que “ya habían terminado el guión del primer episodio”. De hecho, la idea detrás del regreso de “Frasier” repite el origen de la serie original, que fue una trama derivada de “Cheers” en la que uno de sus personajes se mudaba a Seattle tras un divorcio y allí, además de comenzar una nueva vida, debía hacerse cargo del cuidado de su padre.

La emisión de “Frasier” en la cadena NBC se alargó desde 1993 hasta 2004, periodo en el que ganó 36 premios Emmy, incluidos cinco galardones consecutivos a la mejor comedia televisiva. La nueva encarnación de “Frasier” proviene de los escritores Chris Harris ( How I Met Your Mother ) y Joe Cristalli ( Life In Pieces ), quienes son productores ejecutivos con Grammer, Tom Russo y Jordan McMahon. La serie será producida por CBS Studios en asociación con Grammnet NH Productions de Grammer.