8-M: Las 5 mujeres del momento en cultura

Hoy es 8 de marzo, el día de la mujer, y la industria del cine, la música, la literatura y el arte cuentan con unas de las mejores profesionales. ¿Quiénes son las mujeres del momento en cultura?

Taylor Swift

La cantante americana es una de las artistas más relevantes en la actualidad con más de 300 nominaciones a sus espaldas y más de 200 premios ganados. Además, fue denominada como "la mujer de la década" en 2019 por Billboard, "artista de la década" en los American Music Awards y este último 2024 "persona del año" por la revista Time.

Empezó su carrera musical en 2005 realizando música country con el sello discográfico "Big Machine Records", con quien dejó de trabajar en 2019 alegando que robaron sus seis primeros álbumes. La cantante decidió por ello relanzar sus publicaciones bajo el nombre de "Taylor´s version (La versión de Taylor)".

Taylor Swift tiene un total de 10 discos publicados, cuatro de ellos de country, pero no se quedó en ese género, sino que saltó a realizar pop con su quinto álbum "1989" de 2014. Este disco tuvo canciones muy exitosas como "Shake It Off" o "Bad Blood". Con su álbum "Reputation" de 2017 consiguió que su sencillo "Look What You Make Me Do" tuviera 19 millones de visualizaciones en YouTube, siendo el video que más se ha reproducido de la historia de la plataforma en el mismo día de su lanzamiento.

Además de cantante, también es actriz, haciendo diferentes cameos en películas como "Amsterdam" (2022) "Cats" (2019) , "Valentine´s Day" (2010) o producciones de "Hannah Montana" y los "Jonas Brothers" en 2009. También destaca por estrenar películas de sus giras internacionales, la última de ellas es de su sexta gira: "The Eras Tour".

La cantante ha vendido más de 50 millones de álbumes al rededor del mundo. En la actualidad, conseguir entradas para su gira "The Eras Tour" es un deporte de riesgo, con largas colas de espera online. Este 2024 vendrá a Madrid, habiendo llenado dos fechas, el 29 y 30 de mayo, en el estadio Santiago Bernabéu.

Emma Stone

La actriz americana es conocida por películas como "La La Land", "Cruella" o por hacer de Gwen Stacey en la famosa película de "The Amazing Spider-man". Actualmente está en el foco por su última película "Pobres Criaturas",nominada a la categoría de "Mejor Película" en los Premios Oscar.

Stone comenzó su carrera en 2004, con pequeños papeles en series como "Malcolm in The Middle", pero su debut cinematográfico fue con la comedia adolescente "Supersalidos" en 2007 junto a Michael Cera y Jonah Hill con la que ganó en 2008 un premio en la gala de "Young Hollywood Award" a "nueva cara fascinante".

Su gran éxito como protagonista llegó en 2009 con la película "Rumores y mentiras ", basada en la novela "la letra escarlata" (1850) de Nathaniel Hawthorne, pero transformada en una comedia donde Stone hace el papel de una adolescente que vive el falso rumor que hay en su instituto asegurando que es promiscua. "Rumores y mentiras", "Easy A" en su versión original, fue un éxito en cines recaudando 75 millones de dólares. Además, hizo que la actriz ganara su primer premio como "mejor actuación de comedia" en los MTV Movie Awards y fuera nominada a los Globos de Oro como mejor actriz en comedia o musical.

La película musical "La La Land" (2016) fue un gran empujón para la actriz , debido a que tuvo mucho éxito en taquilla y ganó las 7 categorías en las que había sido nominada en los Globos de oro, entre ellos a actor y actriz de comedia musical. Otro de sus trabajos relevantes fue su actuación como la villana Cruela de Vil en la película de Disney "Cruella" de 2021, que ganó el premio a "mejor diseño y vestuario" tanto en los Oscar de 2022 como en los premios BAFTA.

Greta Gerwig

La directora está en uno de los momentos más relevantes de su carrera tras el éxito de "Barbie", nominada a mejor película en esta última edición de los Oscar.

Empezó su carrera en dirección como codirectora en la película "Nights and Weekends" en 2008, participando en ella también como actriz y coguionista. Casi 10 años después, en 2017, se adentro de lleno en el mundo de la dirección con su película "Lady Bird" que fue nominada a los Oscar como "Mejor Director" y "Mejor guion original", en esta última categoría también pudo participar en los BAFTA. En 2019 continuó con la dirección con la película "Mujercitas", adaptación del libro "Little Woman" de Louisa May Alcott de 1861 con actores como Emma Watson, Florence Pugh y Timothée Chalamet.

Cuatro años después ha dirigido "Barbie", con Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas. Fue un éxito en la gran pantalla debido a su historia de empoderamiento femenino y la famosa muñeca, queda esperar a ver si se hace con el Oscar a "Mejor Película".

Además de ser directora, Gerwig también es actriz, formando parte de 25 películas desde 2008. Comenzó con la película "LOL" (2006) del director Joe Swanberg, para después formar parte de producciones relevantes como "De Roma con Amor" de WoodyAllen, la película animada "Isla de perros" de West Anderson, donde prestó su voz y la última fue "White Noise" en 2022 con el director Noah Baumbach y actores como Adam Driver.

Lita Cabellut

En el mundo de la pintura, hay que darle importancia a la española Lita Cabellut.Se trata de una de las artistas españolas que más cuadros vende en el mundo, vendiendo en 2022 piezas como la titulada "Janis Joplin", en honor a la cantante estadounidense de rock, por 120 mil euros.

Sus creaciones se encuentran en famosas galerías de por ejemplo Dubái, Hong Kong, Londres, Miami o Nueva York. En 2017 se pudo ver en Barcelona con dos exposiciones diferentes y en 2019 en Zaragoza.

Destaca por su estilo hiperrealista y la sensibilidad en sus obras. Sus colecciones hablan de temas sociales, entre ellos la violencia hacia las mujeres, el poder, los conceptos de belleza, injusticias, la ignorancia y la religión con su colección "Blind Mirror". Incluso ha llegado a pintar sobre sus experiencias personales. Sus obras son de gran impacto visual y destaca por su influencia con pintores como Lucien Freud.

Además de a Janis Joplin, Cabellut ha rendido homenaje en sus pinturas a otras mujeres importantes como por ejemplo Frida Kahlo con su colección "Frida, The Black Pearl" de 2010.

Taylor Jenkins Reid

Taylor Jenkins Reid es una escritora americana conocida por libros como "Los siete maridos de Evelyn Hugo" y "Todos quieren a Daisy Jones". Destaca por siempre escribir sobre mujeres, muchas de ellas "mujeres poderosas".

"Todos quieren a Daisy Jones", de 2019, trata sobre "la estrella de rock más importante del planeta", y esta advierte: "No soy la musa de alguien, no soy una musa. Soy ese alguien". "Todos quieren a Daisy Jones" ha sido adaptada en 2023, convirtiéndose en una mini serie que se puede ver en Prime Video. No es la primera vez que un libro de la autora fue llevado a plataformas. En 2023 su libro "One True Lovers", publicado en 2016, fue convertido en una película con su mismo nombre.

Su primera novela fue "Forever, Interrumpted", publicada en 2013, una historia de romance y duelo. Más tarde, su libro "Malibu Rising" (2021) formó parte de la lista de los mejores vendidos del New York Times.

El libro que más ha llamado la atención de la autora es "Los siete maridos de Evelyn Hugo", en este se cuenta historia de la actriz ficticia de 79 años Evelyn Hugo, quien cuenta a la periodista Monique Grant todos los secretos de su vida a través de una entrevista. Ha causado gran furor en redes sociales, siendo altamente recomendado por los jóvenes en aplicaciones como TikTok y convirtiéndose casi en una lectura obligatoria. Además, en 2017 llegó a ganar el premio a "mejor novela histórica" en los Goodreads Choice Award.

Además de escribir novelas, ha trabajado en la industria de cine como asistente de castings, profesora y se graduó en estudios de media como productora de cine.