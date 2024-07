Adele se retirará temporalmente de los escenarios y dejará de lado la música

Cerca de la finalización de los "Weekends With Adele", la residencia de conciertos de Adele en Las Vegas "vistiendo" en directo su último álbum, "30", la cantante y compositora anunció en una entrevista con ZDF sus planes de tomar un "gran descanso" de la música. Esto ocurrirá después de que el espectáculo que llega ahora a Múnich concluya en noviembre, para enfocarse en nuevos proyectos fuera del espacio de grabación de álbumes.

Adele lo explicaba así: "No tengo planes de nueva música en absoluto. Quiero tomarme un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo". El álbum "30" de Adele fue lanzado en noviembre de 2021, marcando su gran regreso después de cinco años. El álbum fue creado en medio de su divorcio, mientras navegaba por sentimientos complicados de libertad y fracaso, al mismo tiempo que equilibraba las responsabilidades de la maternidad.

Adele decidió no hacer una gira con el álbum debido a la pandemia, y Weekends With Adele se lanzó en The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas en noviembre de 2022. La serie concluirá a finales de este año después de 100 espectáculos. En agosto, realizará 10 espectáculos en Alemania para su residencia más pequeña "Adele in Munich". A principios de este año, Adele reconoció las limitaciones que enfrentan sus fans cuando su única opción para verla en vivo es tomar un vuelo a Las Vegas o Munich. Ella expresó: "Simplemente no creo que vaya a escribir un álbum por un buen tiempo, pero la próxima vez que lo haga, iré donde sea que vivas".

Adele destacó cómo la residencia le permitió un necesario reinicio creativo. En sus redes sociales, escribió: "Esta residencia, estos shows, han cambiado mi vida. Necesitaba desesperadamente volver a enamorarme de actuar en vivo, y lo he logrado. Necesitaba reconectar con mis canciones y recordar lo que significan para mí, ¡y lo he hecho!"