Adele deja de beber tras estar "al borde del alcoholismo"

En su disco "30" la cantante Adele ya relató su bajada a los infiernos de la depresión y su tendencia al alcoholismo. Pero también da la imagen de estar en un proceso de recuperación de la autoestima que se vio reforzada con su espectacular bajada de peso. Según le contó a Oprah Winfrey en una entrevista, tras su separación de Simon Konecki, que «dejar de beber y hacer deporte me ayudó a reducir la ansiedad. Estaba avergonzada por divorciarme tan rápido, y me sentía culpable con mi hijo. Me había prometido a mí misma que, cuando tuviera hijos, mi pareja y yo estaríamos juntos. Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo. Pero desmonté la vida de mi hijo por mi felicidad. Esa es una excelente manera de conocerte a ti mismo, es simplemente beber agua y estar sobria», sentenció entonces.

No era la primera vez que hablaba abiertamente del alcoholismo. Ahora, la intérprete asegura que ha dejado de beber. Fue durante su última actuación en el Coliseo del Caesars Palace, en Las Vegas, celebrado el pasado sábado en la que la intérprete de "Easy on me" o "Hello" confesó a sus fans que «dejé de beber hace como tres meses y medio. Es aburrido. Quiero decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis 20 años, pero lo echo mucho de menos.

En la edición americana de Vogue, en el mes de octubre, Adele, la cantante británica más rica de la historia, también trató este tema. «Mi consumo se hacía cada vez más temprano», aunque «siempre he tenido una relación muy estrecha con el alcohol. Siempre estuve muy fascinada por el alcohol. Eso mismo es lo que mantuvo a mi padre alejado de mí. Así que siempre quise saber qué tenía de bueno», confesó.