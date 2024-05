Ali Abbasi ignora la amenaza de demanda de Trump: "Todo el mundo habla de que él demandó a mucha gente, pero no hablan de su tasa de éxito"

"No existe una forma metafórica agradable de abordar la creciente ola de fascismo. Sólo existe el camino desordenado. Sólo existe el camino banal. Sólo existe la manera de afrontar esta ola en sus propios términos, a su propio nivel y no va a ser agradable. Creo que el problema del mundo es que la gente buena ha estado callada durante demasiado tiempo. Entonces, creo que es hora de hacer películas relevantes. Es hora de hacer que las películas vuelvan a ser políticas", reivindicó de manera abiertamente explícita durante la rueda de prensa celebrada en la noche del sábado, el cineasta Ali Abbasi, tras la presentación en el Festival de Cannes de su nuevo trabajo, no exento de polémica, "The Apprentice" ("El aprendiz").

La cinta, tal y como detallan de manera minuciosa en The Hollywood Reporter, explora el ascenso de Donald Trump al poder en los Estados Unidos de la década de 1980 bajo la influencia del agitador abogado de derechas Roy Cohn. Sebastian Stan interpreta en esta ocasión una versión joven del magnate inmobiliario en sus días previos a la famosa MAGA (eslogan popularizado por Trump en su campaña presidencial de 2016 que alude de manera literal al "Make America Great Again" o "Haz a los Estados Unidos grande otra vez"), mientras que la estrella de "Succession", Jeremy Strong, interpreta a Cohn, junto con Martin Donovan ("Tenet") como Sr. Fred Trump y la nominada al Oscar, Maria Bakalova como Ivana Trump. Pero además, contiene "varias escenas inquietantes y profundamente poco halagadoras", incluida una secuencia en la que viola a su primera esposa Ivana, se somete a una liposucción y una cirugía para su calva, se vuelve adicto a las pastillas para adelgazar y traiciona la confianza de muchas de sus personas cercanas.

The Apprentice - Press Conference - 77th Cannes Film Festival ANDRE PAIN / POOL Agencia EFE

Consciente de la sombra de represalias que podía suscitar dicho estreno, el también autor de la extraordinaria "Holy Spider" y la impactante "Border", respondió a la amenaza de demanda del portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, desde la ironía y la tranquilidad: "Todo el mundo habla de que él demandó a mucha gente; aunque no hablan de su tasa de éxito, ¿sabes?". El director además especuló con las probables suposiciones del expresidente en torno a la cinta y dijo: "Si yo fuera él, estaría sentado en Nueva Jersey, Florida o dondequiera que esté ahora, o en Nueva York, y estaría pensando: "Oh, este loco iraní y algunos cabrones liberales en Cannes, se reunieron e hicieron esta película que me está jodiendo".

Antes de asegurar a modo de colofón que estaría feliz de proyectar la película para Trump y discutirla con él, afirmó que "no necesariamente creo que le guste. Creo que se sorprendería, ¿sabes? Y como dije antes, me ofrecería ir a reunirme con él donde quiera y hablar sobre el contexto de la película, tener una charla sobre la proyección y una charla después, si eso es interesante para alguien en la campaña de Trump".