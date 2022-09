Hallan un boceto oculto tras “La lechera” de Vermeer

De nuevo, la tecnología hace de las suyas para sacar a la luz los secretos de los artistas más interesantes de la historia. Ahora ha sido el caso de Johannes Vermeer, artista holandés reconocido a nivel internacional por “La joven de la perla” (1665) o “La lechera” (1658). Esta última, fue sometida a estudio y preparación por parte del Rijksmuseum de Amsterdam, de cara a los preparativos de una gran exposición dedicada a Vermeer, prevista para febrero de 2023. Con esto, los expertos han sacado grandes resultados del estudio de “La lechera”, pues a través de un escáner han observado cómo se escondían algunos objetos tras lo que conocemos hoy del cuadro.

Mientras analizaban la obra de este artista, considerado como uno de los más grandes del Siglo de Oro holandés, los expertos pudieron arrojar luz sobre las técnicas pictóricas utilizadas por Vermeer, gracias a una tecnología de escaneo avanzado. De esta manera, tras la pared blanca y lista que sirve de fondo para la protagonista del cuadro, se escondían una canasta de mimbre de sauce y un colgador para jarras en lo que parece ser una cocina. Explican los expertos que esto muestra una rectificación por parte del holandés, pues en la versión original ambos elementos desaparecen para dejar una pared lisa, de tal manera que la figura de la lechera destaca, gracias asimismo por el destacable color amarillo. “Así se encuentra frente a nosotros de una forma mucho más monumental”, explica el responsable de bellas artes del Rijksmuseum.

Detalle de la obra "La lechera", de Vermeer, escaneada FOTO: Rijksmuseum

“Con las nuevas técnicas de análisis de las capas más profundas de la pintura hemos encontrado ambos objetos y, como los cuadros de Vermeer son casi fotográficos, pensamos que es así cómo los pintó desde el principio. Pero hemos visto que llegaba a la composición final, que atrae por su sosiego, con gran trabajo”, ha explicado a través de un comunicado Taco Dibbits, director de la institución. Cabe destacar que estudios anteriores ya sugerían la presencia de la cesta en el cuadro, pero hasta ahora no se ha podido concluir con certeza. “La idea original encaja en el desarrollo del cuadro. La joven prepara un pastel de pan, y hay leche y una jarra de cerveza en la mesa, pero falta un lugar donde guardar las jarras. Ahora sabemos que Vermeer había puesto el colgador”, añade.

FOTO: Peter Dejong AP

La exposición es una de las más ambiciosas de la temporada para el Rijksmuseum. El análisis no solo se centrará en “La lechera”, sino que se someterán a estudio el resto de obras de arte de Vermeer que están previsto que se expongan. No obstante, apuntan desde el museo que tan solo se exhibirán aquellos cuadros que se atribuyan a Vermeer sin ninguna duda, pues “hay un par de obras con opiniones contrarias sobre la autoría”, apunta Dibbits, “entre ellas una en la National Gallery of Art de Washington, y lo estamos estudiando. Si alguna obra no es presentada, explicaremos el motivo”.