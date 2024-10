Los activistas climáticos ceden a dialogar con los museos: "Dejaremos la sopa en casa"

Parece que han entrado, por fin, en razón. Tiene pinta de que los museos pronto podrán respirar ante la amenaza de los activistas, cada vez más frecuente y agresiva, de atacar las grandes obras de arte. Recientemente, el Consejo de Directores del Museo Nacional británico, (NMDC por sus siglas en inglés), entidad que representa las colecciones nacionales y regionales de Gran Bretaña, mandó una carta a los principales grupos activistas que han dañado obras en diferentes espacios. Ahora, tanto desde Just Stop Oil como desde Youth Demand parecen haber decidido dejar las pinturas y sopas en casa, proponiendo una reunión con estas instituciones en la Galería Nacional de Londres. Y lo han hecho a través de un comunicado.

En la carta, ambos grupos activistas explican sus acciones como las de un público que "está asustado, enojado, pero que no está dispuesto a rendirse. Personas que no tienen miedo de usar el poder cultural de sus instituciones nacionales cuando estas no lo hacen. Tenemos algunas ideas sobre cómo se puede mitigar esto. Nos reuniremos la semana que viene, en un lugar público en la National Gallery. Tenemos activistas que han arriesgado su libertad para pedir que se ponga fin al petróleo y al gas y que estarían encantados de hablar con el Dr. Gabriele Finaldi -director de la galería citada-. Dejaremos la sopa en casa".

Advierten a los museos británicos que, al igual que "hoy se oponen a la sopa y las pegatinas, mañana tendrán que lidiar con la crecida de las aguas del Támesis y las olas de calor mortales en la ciudad. La gente altera los espacios de los museos y las galerías para romper la ilusión de que todo está bien. Necesitamos que las instituciones afronten sus responsabilidades en este momento, de frente".

"2023 fue el año más caluroso registrado, superando con creces todas las predicciones de la Oficina Meteorológica, la NASA, Berkley North y Carbon Brief. Nos enfrentamos al final, pero nuestro gobierno decide empeorar el problema. Gran Bretaña no está cumpliendo con ninguno de los objetivos climáticos, tanto que el plan Net Zero del gobierno fue declarado ilegal en el Tribunal Supremo. Los científicos no pueden comunicar esto con éxito. Las artes no logran refutar el negacionismo climático. La política nos ha fallado. La resistencia es nuestra única opción restante", demandan.