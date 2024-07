Una universidad cambia arte por dormitorios

El delirio ideológico sacude al mundo del arte en cualquier parte del mundo. Mientras en España se discute la descolonización de nuestros museos, la Universidad de Valparaíso, un centro privado de Indiana de 3.000 estudiantes, quiere deshacerse de varias pinturas de gran valor, como un paisaje del desierto de Nuevo México, de la gran artista norteamericana Georgia O'Keeffe, por no cumplir el criterio conservador exigido. Los beneficios los empleará para financiar la renovación de los dormitorios de los estudiantes de primer año. La obra mencionada podría ser vendida por 15 millones de dólares.

Son obras que han estado colgadas durante mucho tiempo en el museo del campus y la universidad argumenta ante un tribunal que la venta de dos de las pinturas está justificada porque nunca deberían haber sido adquiridas. Una de ellas, de 1953, fue donada por Percy Sloan donó en honor a su padre, Junius R. Sloan, un artista autodidacta de la Escuela del Río Hudson, formada por un grupo de paisajistas estadounidense de mediados del siglo XIX con una visión estética influida por el romanticismo. El obsequio, que incluía dinero y cientos de pinturas, especificaba que cualquier obra de arte adquirida con los fondos debía ser "exclusivamente de artistas estadounidenses, preferiblemente de temas estadounidenses", conservadores y de cualquier período del arte.

Las pinturas en liza son "Rust Red Hills" de O'Keeffe (1930) y "The Silver Veil and the Golden Gate" de Childe Hassam (1914), impresionista estadounidense. La solicitud ha sido transmitida a un juez que será quien decida si el arte debe o no quedarse en la universidad. El centro alega que estos cuadros pertenecen a movimientos artísticos modernistas y, por lo tanto, ahora pueden venderse. "En el momento en que se compraron esas pinturas en la década de 1960, el comité sabía que se estaba desviando de la directiva de Sloan de adquirir arte conservador", según se lee en la petición.

La tercera pintura que la universidad quiere vender, "Paisaje de montaña" de Frederic E. Church, fue parte de la donación original de Sloan y no está incluida en el argumento "conservador". Valparaíso también argumenta en su petición que su situación financiera le impide cuidar y exhibir adecuadamente las tres pinturas y protegerlas de cualquier protesta, como ha ocurrido con "La Gioconda" en el Museo del Louvre y otros ataques en la National Gallery de Londres.

Activistas alimentarias arrojan sopa 'La Gioconda' en el Museo del Louvre Activistas alimentarias arrojan sopa 'La Gioconda' en el Museo del Louvre

Las tres pinturas fueron retiradas del Museo Brauer del campus en septiembre y desde entonces permanecen en lo que la universidad llama un "lugar seguro". Necesitan permiso legal para apartarse de los términos de la donación de Sloan, que precedió a la existencia del Brauer. Sostiene que ya no es posible cumplir con la intención específica de la donación y que mejorar las condiciones para el alumnado es un uso caritativo adecuado. El juez Michael Fish del Tribunal Superior del condado de Porter está considerando la petición de la universidad, así como una moción para intervenir presentada por Richard Brauer, de 96 años, en cuyo honor se bautizó el museo.