Chapell Roan le dice no a Joe Biden en la cima de su popularidad

La estrella pop queer Chappell Roan se ha negado a actuar en una celebración del Orgullo tras recibir una invitación de la Casa Blanca, enfatizando la importancia de la libertad, la justicia y los derechos para todos. Durante su actuación en el Festival de Música Governors Ball, Roan, ataviada como la Estatua de la Libertad, citó el poema de Emma Lazarus, subrayando la necesidad de libertad para las personas trans, las mujeres y aquellos oprimidos en territorios ocupados.

Su respuesta recibió el apoyo de la multitud y fue compartida "online". Roan, que se identifica con el drag, mencionó cómo adoptar el nombre "Chappell Roan" como su persona drag ha sido liberador en su proceso de conexión con su identidad queer. La artista emergió en el escenario con un simbolismo poderoso, sosteniendo la antorcha de la Dama de la Libertad en una mano y un porro en la otra, fusionando su arte con su activismo.

El ascenso de Roan a la fama se consolidó con el éxito de su sencillo "Good Luck, Babe!", que alcanzó la lista Billboard Hot 100, rompiendo barreras para artistas queer en las listas principales. Su álbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess" y su participación como telonera en la gira de Olivia Rodrigo han reforzado su estatus como un ícono queer emergente. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni Roan han respondido a las solicitudes de comentarios de los medios de comunicación.

En resumen, la actuación de Chappell Roan en el Governors Ball Music Festival no solo fue un momento de expresión artística, sino también un acto de afirmación política y un llamado a la acción por la igualdad y la justicia para todas las personas. Su rechazo a actuar en la Casa Blanca resalta la importancia de alinearse con los valores de libertad y derechos humanos, y su identificación con el drag y su éxito en la industria musical subrayan el avance de la representación queer en la cultura popular.