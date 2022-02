Dacia Maraini, sobre Pasolini: «Si se hubiera investigado bien sabríamos quién lo mató»

A sus 85 años, Dacia Maraini desprende una envidiable vitalidad creativa. La que está considerada como una de las grandes voces de la literatura italiana contemporánea, cuya obra está publicando en España Alta Marea, acaba de presentar en Italia uno de sus libros más íntimos, «Caro Pier Paolo» donde recuerda su estrecha amistad con Pasolini.

Desde Italia, Mairini habla con este diario sobre su querido amigo a las puertas de la conmemoración de su centenario. Cuando se le pregunta sobre qué imagen espera ofrezca la celebración sobre Pasolini, la escritora afirma que «me gustaría que se le recordara, en primer lugar, por su poesía, tan innovadora y tan original al haber sabido unir en armonía el compromiso social con la elegancia estética y el ritmo musical. En segundo lugar, me gustaría que fuera recordado por el interés y la atención que mostraba por el tiempo que le había tocado vivir, así como por el mundo de los excluidos y los rechazados. El suyo era un sentimiento cristiano impregnado de espíritu moderno».

Desde un punto de vista humano, Dacia Maraini habla también en esta entrevista de su conocimiento personal del autor de «Teorema», que en estos días acaba de recuperar Alta Marea. «En Pasolini convivían dos aspectos. Por un lado, estaba el hombre social, que era provocador, exigente y, a veces, agresivo. Por otro lado, el hombre en su vida íntimo era dulce, templado y tímido. Yo he conocido sobre todo al segundo Pasolini, [al Pasolini íntimo], y me ha quedado grabado en la memoria el recuerdo de aquel hombre amable y tranquilo con el que he compartido mucho trabajo, muchos viajes y, sobre todo, mucha amistad».

Mitificado, aplaudido, odiado e incomprendido. Son algunos de los adjetivos que más han perseguido a un autor que trató de expresar con todos los medios a su alcance, ya fuera en artículos en la Prensa, en su pintura, supoesía o sus novelas, así como en su aclamada obra cinematográfica. Pier Paolo Pasolini se vio inmerso en numerosas polémicas, muchas de ellas resueltas en los tribunales. Maraini tiene claro que eso hace de Pier Paolo Pasolini un perfil propio de tiempos renacentistas al haber sido un artista completo en todos los sentidos. «Diría que, en este aspecto, Pasolini era un hombre del Renacimiento. Únicamente en nuestro maravilloso Renacimiento, un intelectual podía ser, al mismo tiempo, filósofo, pintor, poeta… Hoy, con toda las especializaciones y la separación entre los oficios, es casi imposible mantener una complejidad artística de este tipo. Y, sin embargo, Pasolini lo consiguió y con buenos resultados, si bien lo ha pagado caro».

Sí, lo pagó caro. El 3 de noviembre de 1975 el mundo amanecía con la noticia de que Pier Paolo Pasolini había sido asesinado el día antes por la noche en extrañas circunstancias en Ostia, en las afueras de Roma. El crimen, al igual que otros sucesos de la Italia, ha quedado sin resolver y hoy parece casi imposible sacar algo en claro sobre lo qué realmente ocurrió y sobre quiénes fueron los autores materiales e inductores de esa muerte. El enigma y el horror de aquella muerte ha hecho que esta haya destacado en ocasiones mucho más que la obra de Pasolini, como así lo cree Maraini. «Sí, diría que, en ciertas ocasiones, su popularidad lo haya reducido a un icono, que es siempre una simplificación reductiva de una persona. Su muerte, de todas formas, sigue siendo un misterio. Cerraron demasiado rápidamente el caso puesto que había un reo confeso. Si se hubiera investigado mejor y más en el momento en que se produjo el delito, quizás se hubiera descubierto quién lo ha asesinado. Todavía hoy no lo sabemos. Tenemos solamente algunas hipótesis, pero ninguna prueba».

Nos queda la obra y los recuerdps de aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo. Eso es lo que aparece en el libro que la autora italiana está presentando en estos días en su país. ¿Por qué ahora «Caro Pier Paolo»? «El libro nació de una petición del editor Roberto Cotroneo, director editorial de Neri Pozza. No pensaba escribir nada al respecto, puesto que se ha escrito y se escribe mucho sobre Pasolini. Sin embargo, él me insistió, diciéndome que lo que le interesaba era la relación personal con Pasolini, teniendo en cuenta que, actualmente, quedan muy pocas personas que no hayan conocido y tratado personalmente. Esto es lo que me ha convencido y, así, para dotar la escritura de un carácter más afectivo y menos ensayístico, lo que he hecho es escribir unas cartas al amigo fallecido. Así nació el libro».

Con el centenario, Pier Paolo Pasolini regresa ahora con fuerza a las librerías y a las salas de cine de todo el mundo. Conocerlo más es uno de los principales objetivos de este año. Maraini cree que «el hecho que se continúen publicando sus libros y proyectando sus películas no hace sino más humano el acercamiento a la persona que fue Pasolini».