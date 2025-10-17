Crítica de 'Un cabo suelto': Un policía a la fuga ★★★

¿Por qué un cabo de la policía argentina, Santiago, decide salir de estampida con lo puesto y cruzar la frontera hacia Uruguay huyendo de otros policías que lo buscan como locos? La respuesta no resulta complicada: porque quizá haya oído o visto algo que no habría querido jamás saber. Menos mal que ha escapado con el uniforme, lo que le facilita inspeccionar un puesto de comida regional con quesos, de los que entiende una barbaridad, y comer de gorra, aunque encima no tenga dinero ni dónde dormir.

Gracias, sin embargo, a varios personajes locales y al ingenio de Santiago va saliendo adelante; incluso en una tienda de carretera conoce a la mujer que podría convertirse en el amor de su vida. Pero los agentes le pisan ya los talones en esta comedia costumbrista donde, inmediatamente, el protagonista provoca una empatía inmediata. Sobre todo, por el tierno romance con esa mujer que lo mira sin saber si es víctima o verdugo. Lo que puede hacer un buen mate o el cargador del móvil...

Lo mejor: El filme, muy humano, tiene además un protagonista con quien cualquiera empatiza.

Lo peor: Podría haber hecho más hincapié en temas como la corrupción policial