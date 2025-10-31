Crítica de 'Esa cosa con alas': Con un cuervo en el diván ★★ y 1/2

Poco después de comenzar el primer largometraje dirigido por Dylan Southern, a una se le viene a la mente «La separación» (William Brent Bell, 2021), donde un ilustrador en vías de divorcio pierde a la que era aún su esposa y debe quedarse al cuidado de la hija pequeña de ambos hasta que comienzan a pasar sucesos escalofriantes en casa.

O el tema da realmente para mucho de sí en el cine o se trata de una casualidad, porque esta opera prima la protagoniza igualmente un afligido viudo, dibujante por más señas, que lucha por no caer en una depresión severa tras perder a su pareja de manera inesperada. Mientras cuida de sus dos niños como puede, y puede fatal, aparece en el apartamento un cuervo enorme y maligno que ríanse ustedes del que recreó Allan Poe y que amenaza con hacerle perder la poca cordura que aún le queda.

Aunque la cinta está protagonizada por el siempre sobrio Benedict Cumberbatch, se trata de una irregular película con tintes de terror sobre el duelo y la muerte pero que no acaba de dar miedo (el simbólico pajarraco tan erudito resulta del todo irritante) y, en cuanto drama psicológico, resulta lento y con poca sustancia. Eso sí, quizá el dolor solo lo pueda aliviar unas alas. Blancas.

Lo mejor: Un siempre entregado Benedict Cumberbatch como viudo al límite

Lo peor: El drama psicológico y los tintes terroríficos no acaban en este caso de casar bien