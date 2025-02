El día en que Penélope Cruz hizo historia en los Oscar

La intérprete se convirtió en la primera actriz española en hacerse con un Premio Oscar. Se trata sin duda de una de las mejores actrices de España. Una gran intérprete que ha llevado a nuestro cine a un plano internacional, y que sigue consolidando su categoría de gran profesional sea en producciones nacionales o extranjeras. Penélope Cruz , que ahora tiene 50 años, ha hecho historia respecto al cine español en diversas ocasiones, siendo una de las más importantes la ocurrida hace 16 años.

junto a las actrices Amy Adams, Viola Davis, Taraji P. Henson y Marisa Tomei. Todas ellas optaban al Oscar a Mejor actriz de reparto, reconocimiento que finalmente se llevó Cruz. En 2008 se estrenó, bajo dirección de Woody Allen, "Vicky Cristina Barcelona" . Javier Bardem, Scarlett Johansson y Penélope Cruz eran los protagonistas de una cinta que fue rodada entre EE UU y España, concretamente Cataluña y Asturias. Obtuvo nominaciones y premios en los Globos de Oro, los Goya o los BAFTA, pero destaca en este sentido la estatuilla otorgada por parte de la Academia de Hollywood. Cruz estaba nominada para la 81ª edición de los Oscar, celebrada en 2009,.

La actriz hizo de esta manera historia, en una ceremonia celebrada el 22 de febrero de 2009, y que sirvió de celebración por parte de todos los españoles. Visiblemente emocionada, Cruz subió al escenario durante la gala a recibir el premio, que había otorgado Tilda Swinton, y ofreció un discurso. Comenzó hablando de su lugar de origen, Alcobendas, donde, decía la actriz, soñar con un reconocimiento así no era algo realista. Agradeció al cine, al arte en general, por ser un lenguaje universal, así como a sus compañeros de España.

Años después, en una entrevista con laSexta, Cruz confesó que, de volver a aquel momento, "lo intentaría disfrutar incluso más, porque no me enteré de la mitad porque estaba tan nerviosa... Mi familia a veces me dice, ¿pero no te acuerdas de esto que luego fuimos al 'In and out'? No me acuerdo, supongo que es normal en alguien que ha experimentado algo así".

No era, con esto, ni la primera ni la última vez que Cruz estaba nominada a los Oscar. En 2007 optó a la estatuilla a Mejor actriz protagonista por "Volver", en 2009 a Mejor actriz de reparto por "Nine" y en 2022 a Mejor actriz protagonista por "Madres paralelas". No obstante, la única vez que se ha alzado como ganadora fue por "Vicky Cristina Barcelona". Al menos hasta la fecha.