Eddie Murphy recibirá el premio a toda una vida del American Film Institute

Eddie Murphy será homenajeado con un premio a toda su carrera por parte del American Film Institute, según anunció este viernes la junta directiva del AFI. El premio se entregará en una gala homenaje que se celebrará en Los Ángeles, en el Dolby Theatre, el 18 de abril. «Eddie Murphy es un icono estadounidense», afirmó Kathleen Kennedy, presidenta del consejo de administración del instituto. «Es una fuerza pionera en las artes del cine, la televisión y la comedia en directo, y su versatilidad no conoce límites».

Murphy, de 64 años, ha sido una figura destacada en el mundo del entretenimiento durante casi 50 años, como fenómeno adolescente del stand-up, en televisión como parte del reparto de «Saturday Night Live» y en el cine, donde ha dominado la taquilla durante varias décadas con éxitos como «Superdetective en Hollywood», «El príncipe de Zimbabue», «El profesor chiflado» y las películas de «Shrek». En 2007, fue nominado al Oscar al mejor actor secundario por «Dreamgirls», que ya le había valido un premio del Sindicato de Actores y un Globo de Oro, pero no ganó el Óscar.

En un nuevo documental sobre su vida y su carrera, «Being Eddie», que actualmente se puede ver en Netflix, Murphy reflexionó que le molestaba más tener que ponerse un esmoquin e ir al evento que perder. «Siempre es maravilloso ganar cosas, pero si no gano, me importa un (palabrota)», dijo. «Sigo siendo Eddie por la mañana».

En 2023, Murphy recibió el premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro, donde limitó su discurso a dos minutos. En 2021, declaró a The Associated Press que ahora tiene una perspectiva diferente de las cosas que cuando estaba en la cima de su fama. «Cuando eres joven, das todo por sentado, lo exitoso que era», dijo Murphy. «Ahora no doy nada por sentado y lo aprecio todo».

Las galas homenaje de la AFI suelen ser eventos repletos de estrellas. El año pasado, en la cena de Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Robert De Niro y Harrison Ford fueron algunos de los que acudieron a brindar por Coppola. Murphy es el 51º galardonado con el premio AFI a toda una vida, que se entregó por primera vez en 1973 a John Ford. Otros galardonados recientes son Nicole Kidman, Julie Andrews y Denzel Washington.