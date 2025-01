Karla Sofía Gascón recibe la nominación al Oscar "entre amenazas y vejaciones"

La interprete española Karla Sofía Gascón, protagonista de la película francesa 'Emilia Pérez', ha asegurado que ha recibido su nominación al premio a la Mejor Actriz en la 97.ª edición de los Oscar entre "insultos, amenazas y vejaciones".

"Hay una lucha de personas, retrógradas o con poca capacidad mental, que están en contra de la libertad y del respeto, del cariño, del amor y de una sociedad justa e igualitaria. La nominación al Oscar la he recibido entre insultos, amenazas de todo tipo y vejaciones (...) De momento a mí me da igual, le pido a cada uno de los que están así que me demuestren de manera fehaciente que no soy una señora y una actriz que no merece este reconocimiento", ha señalado Gascón en declaraciones a medios telemáticamente desde Uruguay, donde promociona la cinta.

Por su parte, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez ha felicitado vía X a la actriz transexual: "Enhorabuena, @karsiagascon , por tu nominación como mejor actriz en los #Oscar. Tu inmensa interpretación en 'Emilia Pérez' sigue cosechando éxitos. Ojalá te recibamos pronto con ese gran reconocimiento. ¡Suerte!".