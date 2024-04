Al Pacino encarnará a un sacerdote atormentado en "The Ritual"

Al Pacino y Dan Stevens se reúnen en un proyecto y protagonizarán la película "The Ritual", del director David Midell, que sigue la historia de dos sacerdotes y los retos personales que tienen que atravesar mientras enfrentan un peligroso caso de una mujer poseída. Según información del medio especializado "Variety", la cinta se estrenará internacionalmente en salas en 2025 y su plan de distribución se organizará en el mercado de Cannes, que se llevará a cabo del 14 al 22 de mayo.

La historia está basada en el caso de Emma Schmidt, una mujer nacida en Milwaukee (Wisconsin, Estados Unidos) en 1882, que fue poseída y exorcizada a lo largo de varias décadas, del que se tiene mucha documentación. Pero la cinta pone el foco en los dos sacerdotes encargados de salvar a la joven poseída a través de una serie de exorcismos, mientras atravesaban momentos personales complejos. El personaje que interpreta Stevens es un sacerdote que cuestiona su fe, mientras que el de Pacino se enfrenta a su "pasado turbulento".

"The Ritual" fue escrita por Midell y Enrico Natale. Ambos habían trabajado juntos en la cinta "The Killing of Kenneth Chamberlain" (2019), y contará con Andrew Stevens, Mitchell Welch y Natale en la producción. Por su parte, el resto del reparto lo completan Ashley Greene ("Crepúsculo") y Abigail Cowen ("Amor redentor").

Este proyecto se suma a la lista de títulos que contarán con la participación de Pacino a sus 83 años, como "Modi", el biopic del pintor italiano Amedeo Modigliani, que dirige Johnny Deep, o "Killing Castro", sobre la llegada de Fidel Castro a Estados Unidos en 1960, para hablar con la ONU.