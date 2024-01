"La sociedad de la nieve", nominada al premio Bafta a mejor película de habla no inglesa

La última película de José Antonio Bayona no para de cosechar éxitos. A sus aspiraciones al Oscar, que se dirimirán el próximo febrero, "La sociedad de la nieve" suma ahora otra nominación, en la categoría de mejor película de habla no inglesa en los premios de cine británicos, los Bafta. Además, la cinta que recrea el accidente aéreo en Los Andes en 1972 ha batido también récords en Netflix y ya está entre las diez más reproducidas de la historia.

Aunque la película no obtuvo buenos resultados en los Premios de la Crítica Estadounidense ni en los Globos de Oro, donde "Oppenheimer", la gran favorita de este año, arrasó, la cinta del director español podría resarcirse en las próximos premios europeos. Los británicos tienen lugar el próximo 19 de febrero.