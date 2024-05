El Círculo de Bellas Artes muestra la España oculta de Cristina García Rodero

"Estaba harta de la España que se mostraba desde el Estado, una imagen de cara a los extranjeros. Me encontré un país de gente muy humilde, apenas habían salido de sus pueblos si no era para emigrar. La gente se esperaba la España de 'La movida' pero yo fui contracorriente". Con estas palabras, Cristina García Rodero ha explicado el motivo que le impulsó a realizar uno de sus trabajos más importantes. Una colección de instantáneas que recogió en el libro, "La España oculta", que reunía 152 imágenes, algunas míticas y reconocidas por todos, que hasta el próximo 18 de agosto se exponen en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La muestra se centra en ese otro país que existía y que las autoridades no deseaban mostrar, pero, en cambio, ella, sí. "Siempre he intentado fotografiar el alma misteriosa, verdadera y mágica de la España popular en toda su pasión, amor, humor, ternura, rabia, dolor, en toda su verdad; y los momentos más plenos e intensos de la vida de estos personajes, tan sencillos como irresistibles, con toda su fuerza interior", ha declarado la arista. Por su parte Valerio Rocco, director del CBA, ha resaltado la importancia de estas instantáneas y ha subrayado que sin estas fotos "resulta imposible comprender no solo la historia de la fotografía en nuestro país, sino también nuestra cultura".

"La era", una de las instantáneas tomadas por la fotógrafa Cristina García Rodero /Círculo de Bellas Artes

Realizada en colaboración con la Fundación Juan March, el Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga y el IVAM Centre Julio González, la fotógrafa explicó que durante la realización de este trabajo se sintió como "una kamikaze" y reconoció que se encontró con "un país de gente muy humilde, apenas habían salido de sus pueblos si no era para emigrar". Esta andadura comenzó en 1973, cuando ella recibió una beca de creación artística que le ayudó a adquirir su primera cámara, una Asahi Pentax de 35 mm, y después, con ella, se dispuso a recorrer los pueblos de España para documentar y preservar la memoria de sus fiestas, ceremonias, tradiciones y la forma de vida de sus gentes. «Me propongo realizar un trabajo antológico de las costumbres de España, tanto en su abertura y progreso, como en su ocultamiento y tradición. Para ello utilizaré el medio más actual y representativo de mi época: la expresión fotográfica», explicaba García Rodero en la memoria de solicitud de la beca.

Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía en 1996, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2005, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2014 y es doctora honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha desde 2018 y miembro de la agencia Magnum, obtuvo un enorme reconocimiento con esta obra. Todavía hoy admite que ha sido, de todos los proyectos que ha abordado, el más importante que ha hecho a lo largo su vida. Con las fotos publicó más tarde, en 1989, un libro que alcanzó un enorme prestigio y que en el momento de salir al mercado recibió el Premio al Mejor Libro del Año en el Festival de Fotografía de Arles. Desde ese momento, este volumen se ha convertido en una fuente de inspiración para fotógrafos, artistas y amantes de la fotografía.