¿Cómo debe escribirse la risa? La RAE dice que no es "jajaja"

Todos los días recibimos un mensaje que nos hace gracia y contestamos por escrito mandando nuestra risa. A veces usamos un emoticono, pero otras transcribimos la manera en que suena una carcajada. Sin embargo, como para todo en la escritura, hay una manera más correcta de hacerlo que otras. Así que, si quieren reírse por escrito como lo recomienda la Real Academia Española, háganlo como les explicamos aquí, y ya avanzamos, no es exactamente "jajaja".

Como recoge la institución en varios artículos, "las onomatopeyas y las interjecciones no son reproducciones exactas del sonido que pretenden reflejar, por lo que existen variaciones entre las distintas lenguas. Para representar la risa, se ha fijado convencionalmente en español el uso de la interjección ja, escrita con jota, y no la forma ha, propia de otras lenguas, como el inglés o el francés. Hay que recordar que, salvo en voces procedentes de otros idiomas, la hache no representa ningún sonido en español". Primera duda resuelta.

En segundo lugar, está la secuencia del sonido: "Esta interjección se emplea generalmente repetida. Para reproducir una risa normal, el número de repeticiones suele ser de al menos tres, pues su aparición solo una o dos veces suele denotar burla, incredulidad o ironía: Ja, ja. No te lo crees ni tú". En este mismo sentido está la cuestión vocálica: "Además de la interjección ja, se emplean las formas je, ji, jo y ju, que pueden reflejar distintos matices de la risa (irónica, incrédula, malvada, sarcástica...), pero son el contexto y la propia redacción los que frecuentemente establecen o refuerzan su valor: ''Por poco no se han ahogado, je, je, je'' (Alfonso Sastre El viaje infinito de Sancho Panza [España 1984])".

Y llegamos al aspecto clave, el ortográfico: "Aunque en los mensajes escritos en redes sociales es habitual reproducir la onomatopeya de la risa con la grafía simple jajaja (forma a la que, como palabra, correspondería la pronunciación llana [jajája]), lo adecuado en la escritura formal es separar mediante comas cada una de las repeticiones de la interjección, pues todas ellas son tónicas (tienen su propio acento prosódico): «Soy Casimiro, el sastre. Pero para los amigos, Menéndez. ¡Ja, ja, ja!» (Fernando Fernán Gómez El viaje a ninguna parte [España 1985])"

Sí se escribe en una sola palabra cuando se usa como sustantivo, caso en el que debe llevar tilde por tratarse de una palabra aguda terminada en vocal: Su jajajá resonó en todo el teatro. Como sustantivo, puede usarse en plural: ''—¡Gofio! Pregúntale al Mago qué le dio de merendar Julieta Mamirriqui Cañizares —dijo Larry entre eufóricos jajajás'' (Eliseo Alberto Esther en alguna parte [Cuba 2005]).

Así que, ya saben: si se quieren reír por escrito como dice la Academia, háganlo así: ja, ja, ja.