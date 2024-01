Comunidades del PP critican la "ocurrencia" de Urtasun sobre descolonización de museos y C-LM lo apoya

La Comunidad Valenciana ha llamado a un frente común contra la propuesta de "revisión" de museos españoles en el marco colonial propuesta por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. La Comunidad de Murcia lo ve "una ocurrencia" y la Comunidad de Madrid lo considera una maniobra de distracción, mientras que la comunidad de Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo a la iniciativa.

El vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha sido el primero en pronunciarse, acusando al ministro de "comprar la leyenda negra" de España al hablar de "descolonización" cultural, asegurando que la Comunitat Valenciana actuará "como dique de contención". En este sentido, ha instado al representante del Ejecutivo central a "fomentar la cultura y no dictarla", al tiempo que ha llamado a otras comunidades autónomas a hacer un frente común "ante cualquier injerencia". El conseller ha mostrado su "profunda preocupación" por estas palabras y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad", puesto que "las competencias de cultura están transferidas a las comunidades". "Y nosotros vamos a luchar por la libertad y por la igualdad", ha apostillado.

"Todos sabemos lo que ha significado cuando el comunismo ha metido sus zarpas en la cultura, en la historia y en el mundo: reescribir la historia, reescribir la cultura y censurar todo lo que no les gusta", ha considerado Barrera, que ha insistido en su voluntad de actuar como "dique de contención contra esta política cultural "woke" y de falta de libertad y pluralidad cultural que parece que quiere imponer el nuevo ministro". Por su parte, la Comunidad de Madrid ha asegurado que el anuncio de Urtasun es una medida "que solo sirve para distraer de la amnistía". Así lo han trasladado este miércoles fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a Europa Press, que han explicado que cuando Urtasun explique "en qué consiste exactamente lo que propone", el Gobierno regional lo analizará.

Así, desde la consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte de la región de Murcia han calificado las palabras del ministro Urtasun como "una nueva ocurrencia fruto de su profundo desconocimiento de la historia de España". "Lo último que necesita España son debates importados de otras sociedades", han señalado a Europa Press en fuentes de la consejería murciana. Estas mismas fuentes han remarcado que la cultura española "se disfruta en el mundo entero y tiene establecidos lazos únicos con el resto del mundo hispanohablante".

Además, han descartado "asumir las competencias de los museos estatales" en Murcia, ya que entienden "inviable" asumir esa administración "sin que se otorgue la financiación adecuada y necesaria para su desarrollo y proyección". "Desde la Región de Murcia nos encargamos, con la planificación, responsabilidad y dirección adecuadas, de la gestión de nuestra propia red de museos, unos museos que además confirmaron en 2023 su buen estado de salud con cifras de visitantes al alza y un importante aumento de afluencia respecto a años anteriores", han concluido.

Castilla-La Mancha: "Es inercia natural"

Por el otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado este miércoles su respaldo al ministro, añadiendo que es "una cuestión de inercia natural y de evolución". Así lo ha indicado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, a preguntas de los medios tras la reunión que ha mantenido en Toledo con Urtasun, para indicar que es un trabajo que se viene haciendo "desde hace tiempo". "La fortaleza grande que hemos tenido siempre es que en los recursos del Estado que tienen los territorios y que gestionamos desde los gobiernos regionales siempre ha habido entendimiento en los avances", ha dicho, para agregar que esta cuestión "de avance" se tendrá que "desarrollar, perfilar y concretar". Lo que sí ha dicho es que no supone "grandes problemas" ni "grandes retos". "Las dos instituciones nos apoyamos realmente en quien está al frente de la dirección de los museos, en los directores artísticos, que tienen una visión mucho más de avance y que son realmente los que desarrollan esa cuestión junto con los marcos que establecemos desde las administraciones", ha concluido.

A la conclusión de esa reunión, el propio ministro de Cultura ha defendido que "no debería haber mucha polémica" por la descolonización de museos porque es un ejercicio que se lleva haciendo "desde hace mucho tiempo" en muchos países de Europa y, también, en España. Urtasun ha explicado que se trata "simplemente" de ir actualizando la museografía. "Hay museos que no son exactamente iguales ahora que hace algunos años, porque hay nuevas miradas, porque se deben actualizar, y eso es lo que se ha ido haciendo". En este sentido, ha recordado que este mismo martes hubo directores de "museos muy importantes" del país que explicaron que esas revisiones las llevan haciendo desde hace mucho tiempo. "En mi comparecencia, básicamente, lo que me limité es hacerme eco de algo que ya se está haciendo y que se continúa haciendo, y nada más", ha zanjado.