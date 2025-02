El Concurso del Carnaval de Cádiz avanza entre conspiranoicos y sectarios: lo mejor hasta la fecha

Cierto es que este de 2025 será uno de los concursos carnavalescos más largos de la historia de la fiesta gaditana: desde el 23 de enero que sonó el primer tango hasta el 28 de febrero, día de Andalucía, en que suene la última cuarteta de popurrí en la gran final van casi 40 días de actuaciones en el Falla.

Precisamente, la tremebunda actuación de esta agrupación inefable y nefanda -pantomima de la que participó, dice que engañado, el actor Óscar Terol- ha vuelto a poner sobre la mesa un debate orillado en los últimos años: la necesidad (o no) de un cribado previo a la fase preliminar del COAC, por respeto a la propia fiesta. El propio Ayuntamiento se ha subido al carro de este (re)planteamiento. Algo a lo que históricamente la mayoría de los autores se han opuesto alegando que el Carnaval de Cádiz es una fiesta popular y no debe haber trabas o controles cualitativos a la hora de acceder a ella. Sólo algunos autores más valientes y menos populistas, como es el caso de Antonio Martínez Ares , el gran comparsista de Cádiz ausente este concurso aquejado de unas cefaleas, se posicionó a favor de la criba, llegando a cantar con su agrupación 'La chusma selecta' (2020) lo que sigue: "Si de verdad son sagradas las tablas del Falla / llegar ya sería un primer premio / Dejemos la hipocresía, preselección por decreto / Y en menos de tres febreros mas calidad y más respeto".

Más allá de esta polémica, quedémonos con cinco coplas, en este caso pasodobles de comparsas y chirigotas, que hemos escuchado en lo que llevamos de Concurso, elegidos en base a su calidad, su relevancia y su representatividad:

Sin duda, la letra que más repercusión ha tenido hasta la fecha ha sido la del segundo pasodoble de la comparsa de Jesús Bienvenido (antaño también la del exalcalde Kichi ) 'Las ratas'. El autor gaditano ha retornado al COAC ocho años después de ganar el primer premio, por delante del propio Martínez Ares, con 'Los irracionales'; lo ha hecho con una agrupación de mucha calidad, tanto en lo musical como en lo literario, que ha encadilado a los aficionados desde su primer acorde de la presentación: "Somos las ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta", repite esta comparsa cuyo tipo representa al gaditano molesto que se queda a vivir en los márgenes de su propia tierra, convertida en un bazar sometido a la ley de la oferta y la demanda, en un resort turístico de cartón-piedra donde ellos son actores de reparto que no deben de salirse del papel que se les asigna. Dicho pasodoble genera otro debate en torno, ya no al origen de esta fiesta que es evidentemente obrero, sino al presente, y si al mutar con la globalización ha de abrirse a otro tipo de público, en este caso al "aficionado de derechas". Nosotros pensamos que sí, claro, que la libertad de expresión debe estar por encima de todo en una fiesta y en una tierra que presume ser la de la libertad: y la libertad si está acotada por un flanco ya no es libertad, sino libertad parcial o condicionada. La aristocracia moral no puede ni debe imponer su exquisita forma de pensar, por muchos golpes de pecho que se dé como guardianes de la esencia. En fin, el origen de muchas ferias, entre ellas la de Sevilla , es el del trato animal entre comerciantes burgueses: ¿limitamos el acceso a la feria del Caballo o a la de Abril sólo a las clases pudientes? Por supuesto que no. La raíz no debe condicionar ni corregir el libre crecimiento de la rama.