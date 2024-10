Estas son las mejores 'expresiones de cuñado' que dirás algún día

La moda del 'cuñadismo' no para de crecer y cada vez se escuchan expresiones más rebuscadas. En el bar, en una reunión con amigos, en comidas familiares; muchas situaciones en las que se aprovecha cualquier situación para decir una frase que es conocida como un 'comentario de cuñao'. Estas frases, que buscan una risa fácil, son normalmente empleadas por un público de mediana edad pero ahora se está incorporando en el vocabulario de los más jóvenes.

Influencers españoles como Jorge Cremades, Adrián Romero o Ales GF publican en sus redes sociales parodias en las que repiten continuamente ese tipo de frases, algo que nombran como "cuñadismo extremo", y reciben el apoyo y el reconocimiento por parte del público, traducido en un número alto de me gusta, comentarios y 'shares' (veces compartido por el público).

Qué significa realmente ser un cuñao

Según la Real Academia Española (RAE), cuñado significa ser el hermano del cónyuge o cónyuge del hermano, sin embargo, nada tiene que ver con la palabra cuñao (no es recogida por la RAE). Esta significa ser una persona que opina de forma categórica de un tema del que no sabe nada o sabe poco. También es definida como la actitud de quien aparenta saber de todo, habla sin saber pero imponiendo su opinión o se esfuerza por mostrar a los demás lo bien que hace las cosas. A veces es una persona entrañable, pero muchas otras roza lo absurdo y sus bromas llegan a no entenderse.

Así es como se conoce lo que es un `cuñao tradicional´, pero este término está evolucionado y se ve reflejado en los jóvenes. La juventud aprovecha cualquier instante para hacer una broma de un hecho cotidiano, en tono de queja pero con un doble sentido que lo hace ser cómico. Uno de los clásicos más repetidos es el que se utiliza en un restaurante a la hora de pedir la cuenta. Es el momento en el que se aprovecha el instante de gloria para decir una frase como: "No gracias, estoy lleno", "No sabía que invitábamos a los de al lado" o un sutil "¡Vaya! Con lo bien que iba la tarde...".

Probablemente habrás escuchado frases de este estilo en algún momento y, aunque te consideres un experto en 'cuñadismo' seguro que hay alguna que todavía puede sorprenderte.

Cuáles son las mejores expresiones de cuñado para pedir una bebida

"Todos 'pa' fuera que quiero un café solo"

"Otra cerveza, pero sin espuma que ya me he afeitado esta mañana"

"Maestro ponme otra que ésta tiene un agujero"

Cliente: "Hola, ¿Vendéis cerveza sin alcohol?" Camarero: "Por supuesto". Cliente: "¿Y por qué?"

"O me rellenas la copa o se la lleva el viento maestro"

"Ponme un cubata, pero con poca Coca-Cola que mañana madrugo"

"¿Para qué mirar las estrellas pudiendo beberlas?"

"Ayer bebí como un abogado... hasta perder el juicio"

"Haz el favor y quítame el aire de la copa"

"Tráeme un café y un cuchillo... que lo quiero cortao"

¿Cuáles son las mejores frases de cuñado a la hora de comer?

"Jefe, trae una de alitas pero que no se vayan volando"

"Ponme un secreto ibérico pero shhh, no se lo digas a nadie"

"De postre tráeme milhojas, pero cuéntalas no vaya a ser que falte alguna"

"Ponme una tarta al whisky, pero quítale la tarta"

"¿Esto qué es, la ración de la guerra?"

"Llega el primer plato y lo prueba un amigo o familiar: "No comáis, que está malo"

Plato completamente rebañado: "Esto me lo pones para llevar"

Se cae un plato al suelo: "Ese lo lavo yo"

Cena de Navidad: "Bueno chaval, ¿Cuántas novias tienes ya?"

El camarero se lleva el plato completamente vacío: "No nos ha gustado nada"

Mejores expresiones de cuñao cuando pides la cuenta

La guinda del pastel, situación, a veces embarazosa, en la que el público 'cuñao' aprovecha para tener su momento de gloria:

"Quítale el precio a la cuenta, que es para regalo"

"¿Esto qué es, la cláusula de Mbappé? (jugador del Real Madrid)"

"Jefe, ¿Esto está en pesetas?"

"Dime qué te debo y por qué tanto"

"La multa", "el susto", "la factura", "la inevitable", "la dolorosa", "la receta"

"¡Paga el niño!"

"Maestro, tráeme la cuenta y un policía que corra poco"

"¿Eres creyente? Pues que Dios te lo pague"

"Maestro, tráeme la cuenta y un martillo para el clavo"

"Yo quiero una Coca-Cola Zero... como la propina que te voy a dejar"

Así que, como dicen los influencers en redes sociales, "papel y boli para tener un doctorado en cuñadismo" si quieres hacerte el gracioso en la próxima cena de Navidad con tu familia.