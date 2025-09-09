Dónde, cómo y cuándo comprar las entradas para los conciertos de The Weeknd en el Estadio Metropolitano de Madrid

La gira mundial de The Weeknd ('After Hours Til Dawn') tiene dos conciertos agendados en el estadio Metropolitano de Madrid los próximos 28 y 29 de agosto de 2026, los únicos en suelo español.

Las entradas para el evento se pondrán a la venta a partir del 12 de septiembre a las 12:00 horas en su web y en sus distribuidores oficiales, como anunció Live Nations.

Esta extensión de 'After Hours Til Dawn', que agotó los tickets en su primera fase y que ya pasó por el Metropolitano de Madrid y el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en 2023, arrancará el lunes 20 de abril en Ciudad de México.

Pasará luego por otras 12 ciudades, entre ellas, Río de Janeiro (26 de abril), São Paulo (30 de abril y 1 de mayo), París (10 de julio), Ámsterdam (17 de julio), Niza (21 de julio), Milán (24 de julio), Fráncfort (30 de julio), Varsovia (4 de agosto), Estocolmo (8 de agosto) y Londres (14 y 15 de agosto).

Playboi Carti acompañará a The Weeknd en todos los conciertos de Europa y Reino Unido mientras que Anitta lo hará en las fechas de México y Brasil.

El artista canadiense Abel Tesfaye interpretará canciones de sus aclamados álbumes 'After Hours' (2020), 'Dawn FM' (2022) y el más reciente 'Hurry Up Tomorrow' (2025).

Entre esos temas estará el éxito 'Blinding Lights', que estuvo 47 semanas entre los diez primeros puestos en EE UU y fue la más radiada en España de 2020, según Promusicae.