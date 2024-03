Dwayne "The Rock" Johnson se desnuda en redes sociales: "Nunca me despedí de mi padre"

El próximo 6 de abril, en un evento retransmitido desde Filadelfia, Dwayne "The Rock" Johnson volverá a subirse al cuadrilátero en el que ganó fama mundial. El que llegara a ser actor mejor pagado del mundo durante cuatro años seguidos, y que sigue entre los puestos más altos de la clasificación, formará parte de WrestleMania, el gran evento anual que organiza WWE, empresa de la que ahora es directivo tras su absorción por parte del consorcio TKO, también propietaria de la UFC de la que es campeón Ilia Topuria.

Todavía no está claro si Johnson peleará en pareja o en solitario, o si estará envuelto de algún modo en el combate más importante del fin de semana, el que enfrentará a Roman Reigns contra Cody Rhodes por el título mundial pesado. Pero ya confirmada su presencia, "The Rock" ha querido reflexionar acerca de su relación con el negocio de la lucha libre y las raíces familiares de las que parte, ya que tanto su abuelo como su padre fueron luchadores, además de decenas de primos, tíos y más familiares. "Acabo de dejar flores en la tumba de mi padre, Rocky Johnson. Aprendió a las malas, abriendo paso para nosotros, los hombres negros, pero también para todos los demás, sin importar el color", explicaba en una publicación de Instagram.

"Mi mayor arrepentimiento en la vida es que nunca me despedí de mi padre. Murió de repente. Me arrepiento de no haber arreglado nuestras mierdas de padres e hijos antes de que partiera. Lo he perdido para siempre. Me crio con amor y con mano dura, pero cuanto más crezco y aprendo, más le entiendo", confesaba el actor y luchador en un video que se dura más de veinte minutos y que muchos han interpretado como un nuevo intento de Johnson por volver a ganarse al público, tras las acusaciones de mal ambiente durante el rodaje del fracaso de taquilla que fue "Black Adam".