Fallece Iñaki Fernández, emblemático líder de Glutamato Ye-Yé

"Noticia triste. Personalidad y carisma irrepetible. Nombre fundamental en la historia de la música 80s de esta ciudad. Su banda, Glutamato Ye-Yé, y él, Iñaki Fernández. Le rendimos homenaje", compartía en sus redes sociales el mítico locutor de Disco grande y consagrado referente de la música indie, Julio Ruiz Llorente acompañado del respaldo expresivo de otro compañero de profesión referencial dentro del periodismo musical como Diego Alfredo Manrique. "¡Ay! Muere IÑAKI GLUTAMATO YE-YE, por cáncer. Iñaki Fernández fue uno de los grandes agitadores de los 80, torrencial en su expresión musical, de gran cultura underground, inclinado hacia la heterodoxia: aquí recuerda el origen de "las hornadas irritantes", publicaba el segundo.

El propio "Patacho" confirmaba a LA RAZÓN la noticia del fallecimiento a las 5 de la madrugada como consecuencia de un cáncer de Iñaki Fernández, calambre provocador de viveza, expresividad y transgresión musical ochentera y fundador en 1979 junto a Ramón Recio, hermano de "Patacho" (Manuel Recio, guitarrista del conjunto), de la emblemática banda Glutamato Ye-Yé que se recorrió todos los huecos de todas las salas de la Movida: desde el Rockola o Consulado hasta Carolina o El Escalón. La banda también frecuentó los espacios musicales de Radio Nacional de España y de Televisión Española de los años 80, como los programas de TVE "La edad de oro" o "Caja de ritmos".

"Mucha gente cree que mi bigote es facha pero nadie lo demuestra"

Su pop naturalmente generacional, rompedor y sardónico dejó canciones para el recuerdo como "Un hombre en mi nevera", "Comamos cereales", "Corazón loco", "Todos los negritos tienen hambre y frío", "Soy un socio del Atleti", "Alicia" (tema por el cual el grupo fue propuesto para representar a España en el Festival de Eurovisión) o "El rey del aftersun". En 1983, durante una de sus apariciones en el mencionado programa de Paloma Chamorro y parapetado detrás de ese flequillo fascistamente geométrico y ese hitleriano bigote tan característico, Fernández espetaba cuando le preguntaban por la esencia del grupo: "Glutamato Ye-Yé es una creación de "Raimon" (manera afectuosa que tenía de dirigirse al ya fallecido Recio) y mía y me suena a "semen en polvo". En aquel tiempo de las "Hornadas Irritantes" de repente estaban proliferando todo un séquito de grupos que iban a lo Nacha Pop y se pensaba que lo que había que hacer era dar una alternativa morbosa por lo menos. Está muy bien Nacha Pop, Mamá también, pero hay demasiados grupos iguales", defendía entonces un jovencísimo Iñaki en alusión a esa suerte de autoproclamación asociativa que hubo por parte de una media docena de grupos de la movida madrileña que se oponían al llamado "pop baboso" representados por grupos de tendencias más edulcoradas como Los Secretos, Nacha Pop, Los Modelos o Mamá), con canciones casi siempre de temáticas lindantes con el estereotipado "chica deja chico" frente al salvajismo más gamberro y rupturista de estas "Hornadas Irritantes", representadas por Glutamato, Derribos Arias, Los Elegantes, Siniestro Total o Sindicato Malone.

"Mucha gente se cree que mi bigote es facha pero nadie lo demuestra", le lanzaba descarado a Chamorro sobre una de sus controvertidas y arriesgadas apuestas estéticas. "Cada vez que quiero que me peguen una paliza me tengo que ir a Berlín y eso es consecuencia del cambio, que por otro lado no está mal. Antes me levantaban la mano y me decían camarada. Desde que nosotros empezamos en la música ahora hay mucha más gente con pintas raras en España", explicaba con grandes y agradecidas dosis de cinismo el cantante sobre la contextualización de un acto performativo de provocación que trasladado al presente de la industria musical suscitaría toda clase de polémicas y enfrentamientos fruto de la dichosa literalidad de la que algunos parecen estar continuamente presos. La banda desapareció oficialmente en 1986. El 2 de enero reaparecieron para despedirse su legión de seguidores con una actuación que fue editada y comercializada bajo el título "Esto fue todo". Sin embargo, empujados por unos vientos inevitables de nostalgia y resistencia musical, desde 2008 el grupo estaba activo con Patacho e Iñaki al frente. "Estaba escrito con sangre, el hábito no hace al fraile. Puede que esta noche la muerte te invite al baile". Está claro que Iñaki, maldito, seguirá danzando, guapamente, allá donde aterrice.