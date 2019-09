Fallece la escritora Barbara Probst Solomon

La insurrecta memoria antifranquista se quedaba tiritando este domingo. El poso intelectual de una España combativa que se servía de los escasos subterfugios que permitía el régimen para construir la idea de que otro país era posible se ha desvanecido de la mano de la muerte de una mujer. Ha fallecido Barbara Probst Solomon, una escritora que, en palabras del diplomático Juan José Herrera de la Muela, era "una de las mejores intérpretes de la política y la cultura”. A sus 90 años y como consecuencia de unas complicaciones renales a las que no pudo hacer frente, se despedía sin resistencia de la vida en su piso de Manhattan después de haber dedicado gran parte de ella a la reivindicación infatigable de la libertad.

Nacida en 1948 en Nueva York, en el seno de una familia judía, pronto desarrolló una poderosa vinculación con las causas que ella consideraba justas y con tan solo 19 años y como consecuencia de la amistad que forjaría con el antropólogo Paco Benet y la hermana del escritor Normal Mailer, Barbara Mailer, y con todos esos círculos literarios de la época que confluían en torno a la revista "El ruedo ibérico", participó en la operación que permitió la fuga de dos estudiantes españoles presos en un campo de trabajos forzados en el Valle de los Caídos, cerca de Madrid. Un episodio que acabó materializándose en términos cinematográficos gracias a la ocurrencia visionaria de un director como Fernando Colomo en la película "Los años bárbaros".

La relevancia adquirida por la escritora y ensayista estadounidense adquirió cotas muy altas en el momento en el que decidió documentar la vida en España durante y después del régimen de Franco, y de forma particular tras la creación de sus memorias de 1972, "Llegando a donde comenzamos", en donde relata su participación y vinculación juvenil con el movimiento de resistencia antifranquista. Además, sus ensayos aparecieron en medios como "Cambio 16", "The New York Times", "The New Yorker", "The New Republic", "HuffPost" o en "El País", donde colaboraba.

Son múltiples y reconocidos los premios recibidos por su apoyo a la cultura española pero destacan de forma notable dos de ellos que dan buena muestra de virtudes que la caracterizaron y definieron hasta el final de sus días. La ONU la galardonó 2007 con el Women Together Award "por una vida dedicada a la defensa de las libertades y de los derechos humanos, por el apoyo valeroso a mujeres y hombres encarcelados a todo el mundo y por su valiosa aportación teórica a los debates sociales y políticos de nuestro tiempo".

Tan solo tres años después, en 2010, era condecorada con la Orden de las Artes y las Letras de España por manifestar a través de sus libros y colaboraciones periodísticas su "compromiso cívico y su voluntad de mejorar la sociedad en que vivimos, así como por haber contribuido al acercamiento de dos países y dos culturas". Entre algunas de las obras de Barbara Probst Solomon, además de "Llegando hasta donde estamos", destacan la novela "The Beat of Life"; y el autobiográfico "Short Flights", así como su colección de ensayos "Horse-Trading and Ecstasy". En 2001, creó su propia empresa de edición literaria, "Great Marsh Press", y la revista de literatura internacional "The Reading Room", en cuyo consejo fundador se encontraban Saul Bellow, Normal Mailer, Juan Goytisolo y Larry Rivers.

En una entrevista concedida en 2008, Solomon declaraba con impaciente seguridad: "Cuando los hombres de mi edad ya estaban escribiendo en "Times" o Life, yo estaba aquí, en España, que no era un buen sitio para estar. Pero yo no pensaba en mi carrera, no me importaba mi futuro, sólo me interesaba vivir el momento. Hay muchos lugares donde las mujeres tenemos oportunidades vitales que a los hombres jamás se les ocurrirían, y tenemos que vivirlos y aprovecharlos". Y eso hizo. Vivirlos y aprovecharlos hasta consolidar la figura de la mujer intelectual en España.