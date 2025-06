Rachel Zegler, protagonista de 'Blancanieves' woke, admite haberlo pasado mal: aquello no era "normal"

En los últimos años, y sobre todo desde que se anunciara su fichaje como Blancanieves en el remake en imagen real de Disney, estrenado este 2025, Rachel Zegler ha sido objeto de múltiples ataques de odio. Aparte de ser criticada por su ascendencia colombiana, ya que muchos no la consideraban lo suficientemente blanca como para encarnar a la princesa o por sus opiniones sobre la película de animación original, la actriz estuvo en el foco de la polémica por mostrar apoyo a Palestina, algo que no lamenta en absoluto, ya que "nada vale vidas inocentes".

En 2024, cuando Disney lanzó el tráiler de Blancanieves, Zegler escribió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, agradeciendo los 120 millones de visualizaciones de las primeras 24 horas. "Y recordad siempre, Palestina libre", añadía, provocando diversas reacciones entre los usuarios de la red social.

"Realmente solo puedo hacerme eco de [la actriz de Hacks] Hannah Einbinder al decir que una plataforma se convierte en una responsabilidad, y esa responsabilidad es nuestra para usarla como nos plazca", ha señalado la intérprete en una entrevista recientemente concedida a i-D.

La actriz de 'West Side Story' y 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes' añade que su compasión "no tiene fronteras" y que su "apoyo a una causa no denuncia ninguna otra". En cuanto a si alguna vez le han preocupado las consecuencias de sus declaraciones, Zegler es tajante: "Está claro que hay cosas que se ponen en juego por ser franca, pero nada vale vidas inocentes". "Mi corazón no tiene una valla alrededor, y si eso se considera mi perdición...", reflexiona la intérprete, señalando que "hay cosas peores".

Pese a sus convicciones, Zegler admite haberlo pasado mal y recuerda haber necesitado que alguien le dijera que aquello no era "normal". Empezar a tratar la ansiedad con medicación "supuso un cambio radical".

"Creo que la mentalidad de víctima es una elección, y yo no la elijo", expresa la actriz. "Tampoco elijo la maldad frente a ella. No elijo la negatividad. Elijo la positividad, la luz y la felicidad. Y creo que, a veces, la felicidad es absolutamente una elección, y cada día me despierto y pienso que soy muy afortunada de vivir la vida que vivo", asegura.