Gerard Butler, de profesión héroe

Por supuesto que el actor Gerard Butler tiene licencia oficial de vuelo en la vida real: «Recuerdo llevar a mi amigo Lewis Hamilton desde un islote a otro de Hawái en helicóptero, liarme con los pedales y casi acabar ambos estrellados en mitad de la oscuridad. Esa ha sido mi experiencia de vuelo más traumática», explica a LA RAZÓN sin despeinarse, sobre un conato de accidente que sufrió hace unos años, junto al piloto más ganador de la historia de la Fórmula 1. Y lo hace sin apenas asombro, porque desde que su rostro alcanzara relevancia mundial en la «300» (2006) de Zack Snyder, Butler se ha sacado, en la gran pantalla, la licencia oficial de héroe.

Esta semana estrena en nuestro país «El piloto», un «flick» de acción casi noventero, tan trepidante como formulaico, en el que, como protagonista, debe evitar un accidente aéreo en mitad del Pacífico por las malas condiciones atmosféricas. Lo que desconoce su personaje es que el aterrizaje forzoso será solo el principio de una serie de peligros. Entre el reparto, un Mike Colter recuperado para los puñetazos tras la cancelación de «Luke Cage» por parte de Marvel, Tony Goldwyn o Paul Ben-Victor.

Puñetazo a puñetazo

«Aprender a pilotar un avión comercial es lo más difícil que he hecho en mi vida. Es como aprenderse el funcionamiento de una ciudad entera», confiesa Butler, que aquí no llegó a volar de verdad, solo a capitanear la nave: «Me encanta la presión de liderar y el momento de liberación de cortisona. Eso es lo que tengo en común con mi personaje, me encanta remontar una vez que las cosas parece que se van a pique», bromea el actor. Y sigue, sobre un guion dirigido por el francés Jean-François Richet y escrito puñetazo a puñetazo: «Hay una cosa que la gente no sabe y es que, además de coreografiar y ensayar las peleas, tenemos que filmarlas con un sentido cinematográfico. Esto implica que, muchas veces, no solo tenemos que repetir secuencias enteras, sino que tengo que darle exactamente el mismo puñetazo, en el mismo sitio y al mismo extra, durante más de veinte tomas, y así tener la escena desde varios ángulos», completa Butler.

Gerard Butler (dcha.) y Mike Colter en "El piloto" DEAPLANETA DEAPLANETA

Después de «Gamer», «Objetivo: la Casa Blanca», «Geostorm», «Juego de ladrones», «Hunter Killer» y hacer sus pinitos en la comedia romántica, con «Posdata: Te quiero» o «Exposados», Butler ha encontrado en la acción de toda la vida un filón que, sin embargo, le sigue permitiendo explorar lo dramático: «Siento que, de alguna forma, estos papeles exhortan a la gente a hacer cosas. Por favor, que nadie intente aterrizar un avión, pero sí creo que son roles inspiradores. Para hablar con tu jefe, para animarte a tomar esas clases que tienes aparcadas desde hace tiempo... Me gusta creer que mi trabajo, en este tipo de películas, es un espaldarazo a quienes están dudando si ser o no los héroes de su propia vida», confiesa sincero el actor, que ya tiene otras cuatro películas de tiros y persecuciones pendientes de estreno. «No soy un actor ni un productor muy exigente, solo me gusta rodearme de gente atrevida y con las ideas claras sobre lo que quiere lograr», se despide el protagonista de «El piloto».