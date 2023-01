Gina Lollobrigida, la filmografía de una estrella

La de Gina Lollobrigida es una de esas trayectorias que se pueden calificar de "vividas". Desde que llegó a Roma siendo una adolescente no paró de subir hasta convertirse en estrella de Italia, por encima de todo, pero también de Hoollywod. Un lugar al que se costó dar el paso, pero que llegaría. Así, los 50 y los 60 fueron sus grandes décadas; y, en los 70 llegaría un bajón que si bien no le retiró de la profesión, sí le mantuvo mucho más calmada. Fue al principio de estos tiempos cuando rodó dos comedias con Bob Hope y David Niven y cuando volvería a acercarse al cine español, en el 71, con un "spaghetti western" de Eugenio Martín, "El hombre de Río Malo", junto a James Mason y Lee van Cleef; y, en 1973, "No encontré rosas para mi madre", de Rovira-Beleta, con Danielle Darrieux. Avanzada la década, redujo su actividad en el cine para retomar su faceta como fotoperiodista y escultora. Incluso entrevistó a Fidel Castro. Aun así, el camino que había recorrido ya no se puede borrar. Aquí, algunos de sus trabajos más destacados:

"Águila negra" (1946), adaptación de la novela de Aleksandr Pushkin "El bandido Dubrovski" dirigida por Riccardo Freda.

"Lucía de Lammermoor" (1946), adaptación dirigida por Piero Ballerini de la ópera homónima. No figuró en el elenco oficial.

"El delito de Giovanni Episcopo" (1947), de Alberto Lattuada.

"Miss Italia" (1950), de Duilio Coletti.

"La ciudad se defiende" (1951), de Pietro Germi.

"Fanfan la Tulipe" (1952), de Christian-Jaque.

"Pan, amor y fantasía" (1953), de Luigi Comencini.

"La burla del diablo" (1953), de John Huston.

"La mujer más guapa del mundo" (1955), de Robert Z. Leonard sobre la vida de Lina Cavalieri.

"Trapecio" (1956), de Carol Reed.

En "Trapecio", Gina Lollobrigida compartió reparto con Burt Lancaster y Tony Curtis .