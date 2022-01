Una moneda de oro del siglo XIII alcanza los 650.000 euros en una subasta

Un detector de metales de Devon ha sido recompensado con uno de los hallazgos más extraordinarios: un excelente ejemplo de la moneda de oro más antigua de Inglaterra, que se vendió por un récord de £ 648,000 en una subasta. Michael Leigh-Mallory encontró el centavo de oro de Enrique III enterrado a 10 cm de profundidad poco después de retomar su antiguo pasatiempo. Publicó una foto de la moneda en las redes sociales donde fue descubierta por los subastadores Spink en Londres.

El penique fue acuñado alrededor de 1257 por el orfebre del rey, Guillermo de Gloucester, con un metal precioso importado del norte de África. La moneda presenta un retrato del barbudo y coronado Enrique III en su trono, y se acuñaron alrededor de 52,000 de ellas. Se hizo evidente que eran económicamente inviables porque el valor de la moneda era menor que su peso en oro y casi todas estaban fundidas. El de Leigh-Mallory es solo el octavo ejemplo conocido.

El lunes, Leigh-Mallory hizo una peregrinación a la tumba de Enrique III en la Abadía de Westminster para presentar sus respetos y agradecer su buena fortuna. Él dividirá las ganancias del hallazgo con el terrateniente y planea usar su ganancia inesperada para ayudar a financiar la educación futura de sus hijos.

“Es bastante surrealista en realidad”, dijo. “Solo soy un chico normal que vive en Devon con su familia, así que esta es una suma de dinero que les cambiará la vida y que se destinará a su futuro. Emily y Harry son una parte muy importante de esta historia. Solía ser un detector de metales entusiasta, pero una vez que tuve una familia, el detector terminó siendo enterrado en un armario. Un día mi esposa me dijo: ‘Te das cuenta de que prometiste que llevarías a los niños a detectar metales.’ Entonces, dije: ‘Bien, niños, vamos a detectar.” Leigh-Mallory dijo que continuaría con la detección de metales, aunque no esperaba volver a encontrar algo tan valioso. “Pero no se trata de dinero. Se trata de encontrar conexiones con nuestro pasado.”

Gregory Edmund, numismático sénior de Spink, dijo: “No solo se erige como el hallazgo de una sola moneda más valioso en la historia británica, sino también como la moneda inglesa medieval más valiosa jamás vendida en una subasta. La venta en sí fue muy inusual porque el comprador estaba allí para ofertar en persona. Le encantó que esta fascinante historia se hubiera desvelado a partir de un descubrimiento fortuito por parte de un detector de metales.”