Isabel Coixet inaugurará este viernes la 70 edición con el estreno europeo de 'Tres adioses'

La cineasta catalana Isabel Coixet inaugurará este viernes, 24 de octubre, la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con el estreno europeo de la película 'Tres adioses', que se proyectará tras la gala de inauguración en el Teatro Calderón.

Coixet, galardonada con la Espiga de Honor en 2020, compite en la Sección Oficial por la Espiga de Oro con este filme adaptación del libro póstumo y semi autobiográfico 'Tres cuencos', de la escritora y activista feminista italiana Michela Murgia. La cinta, de 120 minutos de duración y que está protagonizada por Alba Rohrwacher, Elio Germano y Francesco Carril, relata lo que sucede tras la separación de una pareja y supone un retrato de alguien que aprende qué significa estar vivo cuando se enfrenta a la muerte.

El actor Francesco Carril asistirá a esta primera jornada de la Seminci junto a la cineasta, que regresa con esta película como directora tras el éxito de 'Un amor' (2023) y que vuelve a inaguruar el certamen como ya hizo con 'La librería' (2017) y 'Nieva en Benidorm' (2020), además de clausurar la 60 edición con 'Nadie quiere la noche' (2015).

Con el estreno europeo de 'Tres adioses' se dará paso a nueve días de proyecciones en el marco de una programación formada por un total de 225 películas, 137 de ellas estrenos, 104 en España, 29 mundiales, tres europeos y uno internacional, con propuestas para todo tipo de público, además de incluir propuestas de los futuros talentos de Castilla y León.

En esta edición, que a diferencia de otras no tiene país invitado, un total de 71 películas competirán en las distintas secciones a competición, Sección Oficial, Punto de Encuentro y Alquimias, mientras en las categoría de cortos, Internacional y Español, serán 27. En concreto, en Sección Oficial se proyectarán 29 títulos, de los cuales 24 competirán por la Espiga de Oro de la 70 edición, entre ellos otra de las protagonistas de la jornada del viernes, 'The Mastermind', noveno largometraje de la estadounidense Kelly Reichardt.

En estreno nacional, la propuesta, que se proyectará en el Teatro Cervantes, acerca a JB Mooney, un carpintero en paro que roba varios cuadros del museo local de su ciudad, tras lo que se ve obligado a darse a la fuga en unos Estados Unidos sacudidos por la Guerra del Vietnam. Además, este viernes se podrán ver en el Teatro Carrión, 'Girl' y 'Rental family', otros dos títulos de Sección Oficial pero fuera de concurso.

La primera es una producción taiwanesa y supone el debut como directora de la actriz Shu Qi, quien participa por partida doble en esta edición de la Semana ya que tiene un papel en la película 'Resurrection', de Bi Gan, que se proyectará en la misma sección el sábado. En 'Girl', que tuvo su estreno en el Festival de Venecia, la ahora cineasta presenta una historia coming-of-age sobre el deseo de liberación de los traumas heredados y anima a buscar la belleza de lo cotidiano en situaciones difíciles.

Por otro lado, 'Rental Family', coproducción entre Japón y Estados Unidos, dirigida por la multipremiada cineasta Hikari, llega protagonizada por un rostro conocido, el del actor ganador de un Oscar Brendan Fraser. Este se mete en la piel de un actor que vive en Tokio y trabaja en una agencia de servicio familiar de alquiler, un fenómeno real en Japón. Bajo esta historia, que se estrena en España en la Seminci, la cineasta refleja unos personajes que tienen el deseo de encontrar conexiones reales.

La ECAM y la ECSAC recogerán espigas de honor

En esta primera jornada de la Semana, se celebrará la gala de inauguración, a las 19:00 horas, en el Teatro Calderón, un acto que tendrá como presentadora a la periodista Pepa Blanes y el que la actriz Blanca Portillo entregará a Gonzalo Salazar-Simpson y Sergi Casamitjana, directores de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), respectivamente, la Espiga de Honor que el certamen les ha concedido en esta edición.

La gala contará, además, con la actuación, en residencia artística, de Niño de Elche, quien explorará las raíces del folclore castellano junto al guitarrista zamorano Sergio Portales, la percusionista palentina Laura Silva y el rapero vallisoletano Erik Urano, además del coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

Previamente, estas personalidades desfilarán por la alfombra azul que atraerá las miradas del público vallisoletano, que podrá ver a algunos de los intérpretes, cineastas e invitados que presentarán sus últimos trabajos durante esta 70 edición. Asimismo, acudirán autoridades como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca, Blanca Jiménez, y la concejala de Cultura, Irene Carvajal, institución organizadora de Seminci, además del director del festival, José Luis Cienfuegos.