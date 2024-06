Javier Cercas: «Nunca estuvo en mis planes ser académico»

El escritor Javier Cercas reconoce, tras saber que había sido elegido por mayoría absoluta para ocupar el sillón «R» de la Real Academia Española, que «nunca estuvo en mis planes ser académico. Es algo que no tenía agendado, pero me siento tremendamente feliz».

La candidatura del autor de «Soldados de Salamina» o «Anatomia de un instante» venía respaldada por Mario Vargas Llosa, Pedro Álvarez de Miranda y Clara Sánchez. «Estoy muy agradecido a todos los académicos, especialmente a las tres personas que me han patrocinado. No puedo olvidar la gran deuda que tengo con Mario Vargas Llosa que es una de las personas que más ha hecho para que se me conozca internacionalmente», dijo el autor en conversación con LA RAZÓN.

Se da el caso que el autor de «Terra Alta», obra con la que obtuvo el Premio Planeta en 2019, será el sucesor de Javier Marías, fallecido en 2022, en el sillón «R». «No es obligatorio que un escritor sustituya a otro. Para mi, en este caso, es sustituir a alguien que conocí muy poco, pero que fue un autor muy importante en los últimos años. Así que es un honor y responsabilidad. El hecho de que mis libros en el extranjero hayan circulado mucho y me hayan dado premios en China o en el Parlamento Europeo supongo que ha hecho que piensen en mi», reflexionó.

Javier Cercas entra en una institución que considera que realiza un gran servicio público, además de tener una gran proyección en nuestra sociedad. En este sentido indicó que «mi plaza de académico ha salido en el BOE. El presidente del patronato de la RAE es el jefe del Estado, el presidente ejecutivo es el director del Banco de España. Así que la Academia es de todos y concibo mi entrada como un servicio público. Los académicos han pensado que yo puedo aportar un minúsculo granito de arena para la conservación de una lengua que es la primera lengua del mundo. Tengo que añadir, y me parece muy importante decirlo, que no tenemos sueldo, ni despacho, ni secretaria, ni nada. Así que esto es un servicio público a toda la comunidad. Solo me pagan las dietas».

El escritor también explicó que la Academia «tiene una presencia en la vida pública que es incomparable. El diccionario de la Academia Francesa es el tercero más consultado en Francia, superado por el Larousse. En España no es así porque el de la RAE es el más consultado de todo y eso es un mérito muy importante. Por ello me siento muy feliz y halagado de formar parte de esa casa».

Cuando su candidatura empezó a sonar, Cercas habló con Santiago Muñoz Machado, el director de la RAE. «Él me dijo que quería que fuera el nuevo académico, sustituyendo a Marías. Le puse todas las aprensiones: que si viajo mucho, que si vivo entre Barcelona y el Ampurdán, que si hay otros que pueden hacerlo mejor. No quería competir con nadie, pero Muñoz Machado venció cada una de mis aprensiones. Este es un honor extraordinario que acepto con toda humildad. Es la casa en la que han estado Ramón y Cajal o Antonio Machado», comentó el autor que mañana emprende viaje a Bolonia.

Reconoció, por otro lado, que todavía es muy prematuro para hablar sobre su discurso de ingreso, «aunque tengo alguna idea. Sí puedo decir que lo leeré, cosa que no hicieron ni Jacinto Benavente ni Rafael Sánchez Mazas». Asimismo, Cercas apuntó que lo que espera aportar a la Academia es lo que sabe «como escritor. Soy novelista antes que cualquier otra cosa».

La RAE tiene un total de 46 sillas académicas, y además de la «R», también están actualmente vacantes las letras «P» y «O», cuyos anteriores titulares fueron, respectivamente, el filólogo Francisco Rico y el arquitecto Antonio Fernández de Alba.