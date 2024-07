Jennifer Lopez y Ben Affleck tendrán que reecontrarse en la alfombra roja

Parece que Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían enfrentar una situación muy incómoda en unos meses: asistir juntos a una alfombra roja en medio de rumores de ruptura. En septiembre de 2024, se estrenará la película "Unstoppable" en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Esta película, protagonizada por Lopez, narra la historia de un luchador tres veces campeón de Estados Unidos que nació con una pierna y su camino hacia el éxito. Además de protagonizarla Lopez, dos de los productores son Affleck y su mejor amigo Matt Damon. Según varios medios, este próximo estreno ha generado muchas preguntas y especulaciones. ¿Asistirán juntos a la alfombra roja? ¿Se habrán separado o reconciliado para entonces? ¿Estarán contractualmente obligados a asistir? Aunque aún no sabemos nada, muchos fanáticos están atentos a todas las actualizaciones.

La última vez que Lopez y Affleck caminaron juntos por una alfombra roja fue en febrero de 2024, durante el estreno de la película de Lopez "This is Me… Now: A Love Story". Desde entonces, comenzaron los rumores de su ruptura y apenas se les ha visto juntos. Para quienes no lo sepan, Lopez y Affleck se enamoraron en el set de la película "Gigli". Aparecieron juntos en algunos proyectos más y se comprometieron a finales de 2002. En 2003, pospusieron su boda y luego se separaron días antes, debido a la presión de los paparazzi y el acoso mediático, y se separaron definitivamente en 2004.

Avanzamos a 2021, y Lopez y Affleck reavivaron su romance. Un año después, se comprometieron y se casaron en una lujosa ceremonia, pero a partir de julio de 2024, parece claro que hay problemas en su relación. Aunque ninguno de los dos ha comentado públicamente si están o no en proceso de separación, muchos no pueden evitar especular sobre lo que está sucediendo. Algunos expertos en relaciones públicas creen que este ciclo de "¿se divorciarán o no?" es simplemente una estrategia para distraer a los fanáticos del fallido tour de Lopez, mientras que otros están convencidos de que el romance entre Affleck y Lopez terminará pronto.

El próximo estreno de *Unstoppable* podría ser una prueba crucial para la pareja. Si deciden asistir juntos, podría indicar una reconciliación o, al menos, un compromiso profesional para cumplir con sus obligaciones contractuales. Por otro lado, si deciden no asistir o hacerlo por separado, los rumores de separación podrían intensificarse aún más. La situación está llena de incertidumbres y los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollan los eventos en los próximos meses. La dinámica entre Lopez y Affleck ha sido un tema de interés público durante años, y este próximo evento podría añadir un nuevo capítulo a su ya compleja historia.