Joe Aldwyn, en la nueva de Lanthimos, rompe su silencio sobre Taylor Swift: "Ha sido muy difícil"

Joe Alwyn ha roto su silencio sobre el fin de su relación con Taylor Swift, más de un año después de su ruptura. En una entrevista con "The Sunday Times Style Magazine", realizada antes del estreno de su próxima película "Kinds of Kindness" de Yorgos Lanthimos el 21 de junio, el actor habló con franqueza sobre su separación de la famosa cantante en abril de 2023. Aunque es el primero en abordar públicamente su ruptura, el nuevo álbum de Swift, "The Tortured Poets Department", parece aludir a la separación con canciones como "So Long, London" y "The Black Dog". Además, el nombre del álbum se asemeja a un grupo de chat en WhatsApp que Alwyn comparte con Andrew Scott y Paul Mescal, llamado "The Tortured Man Club".

Al ser preguntado si había escuchado el álbum, Alwyn no respondió directamente, pero comentó que espera que todos puedan empatizar y entender las dificultades que vienen con el fin de una relación larga y comprometida de más de seis años y medio. Destacó que lo inusual de su situación fue que una semana después de su ruptura, todo estaba en el dominio público, permitiendo que el mundo exterior opinara. Alwyn mencionó que la experiencia "muy real" de su separación fue lanzada a un espacio "muy irreal" de tabloides, redes sociales y prensa, donde fue diseccionada y distorsionada.

Alwyn también se refirió a las especulaciones de los fans sobre quién quería mantener la relación en privado. Aclaró que ambos decidieron juntos mantener los detalles privados y que no ve razón para cambiar eso ahora. Añadió que, aunque ha pasado más de un año desde la ruptura, se siente afortunado de estar en un buen lugar en su vida, tanto profesional como personalmente. Se siente bien y en paz con la situación y las diferencias entre lo que se sabe y lo que se dice públicamente.

En la entrevista, Alwyn también habló sobre su experiencia trabajando por segunda vez con Yorgos Lanthimos en "Kinds of Kindness", que también cuenta con Emma Stone, una amiga de Swift y colaboradora habitual del director. La película tiene un elenco estelar que incluye a Willem Dafoe, Margaret Qualley, Jesse Plemons y Hunter Schafer, entre otros. En el proyecto, Alwyn interpreta a un padre soltero que intenta recuperar a su esposa (Stone) de una secta. Destacó que, aunque Lanthimos aborda temas oscuros en su trabajo, mantiene un ambiente ligero en el set, y expresó su comodidad y disfrute al trabajar con él y con Stone.

Después de la ruptura de Alwyn y Swift, la artista ganadora del Grammy comenzó una relación muy pública con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Swift hizo su primera aparición en un partido de los Chiefs en septiembre de 2023 y asistió a 12 partidos más la temporada pasada, incluido el Super Bowl, donde los Chiefs ganaron por segundo año consecutivo.