La última jugada de C.Tangana contra la censura: "Piensa por ti mismo. Nos vemos el sábado en Bilbao"

Hace ahora 13 días que el siempre controvertido e inclasificable cantante Antón Álvarez Alfaro, conocido popularmente como C.Tangana, se quedaba fuera del cartel de la programación prevista para la Semana Grande de Bilbao como consecuencia de una decisión que el Ayuntamiento del municipio industrial presidido por el alcalde del PNV Juan Mari Aburto tomaba, instigado por la recogida de firmas que escasas horas antes de su anuncio se producía a través de la plataforma digital de change.org. Un total de 10.000 firmas propiciaban la exclusión de Tangana de las fiestas con el rechazo taxativo de representantes políticos como el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien aseguraba en su cuenta oficial de Twitter que a pesar de no gustarle la música del artista madrileño "me parece vergonzoso que le prohíban actuar. El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura".

El motivo principal de esta oleada de quejas y reproches sociales se ha basado en un argumento que tildaba de machistas letras de canciones de "Pucho", en las que se pueden escuchar lindezas como las del tema "Fácil" (señalado por algunos sectores como una incitación verbal al mantenimiento de la cultura de violación): "Si no la he dao' es que no quiero. O que he quedao' para luego. Pa' mí esta mierda está fácil. Tu puta me llama papi. Hago que la puta se empache. Hago que se calle y se agache". O este pequeño extracto del single "Ná de ná", en donde se da por sentado que la mujer solo siente interés por el perfil estereotipado de hombres que la hacen daño: "Otra vez tu cara (puta). Solo me quieres si te hago mal. Ya no siento nada (vete). Follando con otra que es igual. Ojalá te mueras (puta)".

Ahora el cantante ha roto su silencio después de varias semanas sin pronunciarse acerca del revuelo generado y ha sorprendido con una decisión con tintes de protesta "contra la censura institucional". Finalmente actuará mañana sábado 24 de agosto en la capital vizcaína de forma gratuita a pesar de la prohibición inicial del Ayuntamiento. Desde el Consistorio, la concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, aseguró que la decisión fue tomada por “la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres”.

Algo que el madrileño ha contrarrestado con unas significativas declaraciones publicadas hoy en Instagram en las que aseguraba que las mujeres que escuchan su música no son, en ningún caso, menos feministas que otras y que ellas eligen por sí mismas el tipo de roles que figuran en películas, canciones o novelas con el quieren identificarse. "En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer, proyecto muchas", ha declarado Tangana en un alegato de defensa, habiendo agradecido horas antes "a toda la gente" que ha "levantao la voz" por él durante estos días enrarecidos y plagados de polémica.

El alcalde de Bilbao ha manifestado hoy, aportando una tercera visión, que le parece una auténtica barbaridad que la cancelación del concierto de C.Tangana en las fiestas se "mezcle con la libertad de expresión", subrayando en ese sentido que el Ayuntamiento "ni prohíbe ni censura nada", alegando como prueba más palpable de esa afirmación el hecho de que finalmente el artista vaya a actuar mañana en una sala bilbaína.

Tras preguntarle si ve como una provocación directa que la actuación coincida con el mismo día para el que estaba previsto de forma inicial, Aburto ha indicado que "probablemente tenga esa intención, entre otras". Si algo parece estar claro es que esta controversia sigue avivando la necesidad de redefinir conceptos y repensar las diferentes sensibilidades sociales actuales. Y Antón avisa: "Hablo mucha mierda en mi música. Yo no hago discursos para educar a nadie. Piensa por ti mismo. Nos vemos el sábado en Bilbao".