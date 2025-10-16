Feijóo felicita a Juan del Val por el Premio Planeta: "Un reconocimiento al talento y la narrativa española"

El presidente el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado la enhorabuena al escritor y comunicador Juan del Val por ganar el Premio Planeta con su novela 'Vera, una historia de amor', asegurando que es un reconocimiento "al talento" y a la narrativa de España.

"Enhorabuena a Juan del Val por alzarse con el Premio Planeta 2025", ha expresado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, donde también ha felicitado a la finalista y escritora gallega Ángela Banzas con su novela 'Cuando el viento hable'. "Un reconocimiento al talento y a la narrativa española", ha concluido en su tuit Feijóo.

El escritor y comunicador Juan del Val ha ganado el 74 Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela 'Vera, una historia de amor', como anunció este miércoles el jurado en una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). El Premio Planeta 2025 ha recibido 1.320 originales, récord de participación en un año en el que se ha habilitado la posibilidad de enviar los originales a través de un formulario en la web del galardón.