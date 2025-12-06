José Herreros, de la librería Herso, recomienda la traducción de 'El Quijote' de Adrés Trapiello

En un lugar de la Mancha se encuentra la librería Herso, concretamente en el número 18 de la albaceteña calle Dionisio Guardiola. Un establecimiento librero que hoy está regentado por los hermanos Carlos y José Herreros, cuyo padre fundó en el año 1944, en plena posguerra. Hersao ha crecido en todos los sentidos como lo ha hecho la ciudad de Albacete, que tiene en esta librería –noticiable recientemente por la adopción de la ya famosa gata Shakespeare–un punto de referencia cultural imprescindible.

Charlamos con el librero José Herreros, en adelante Pepe, quien si ha de quedarse con un libro clásico, como buen manchego opta por la más grande obra en nuestra lengua, «El Quijote», de Miguel de Cervantes; aunque, eso sí, invita a leer la traducción de Andrés Trapiello (Destino), en la que el autor leonés actualiza la novela al castellano actual: «Podemos disfrutar, tal como lo hicieron hace 500 años los lectores de entonces, la lectura del mismo, meternos en la historia sin distracciones y disfrutar de las peripecias de Don Quijote, como la novela de aventuras que es», comenta.

José Herreros en su librería Cedida

Sobre la mesa de novedades se apilan los libros más o menos recién publicados, y ante la abrumadora actividad editorial de estas fechas, Pepe opta por darnos recomendaciones «para todos los públicos». Por un lado, destaca«El último secreto» (Planeta), de Dan Brown, «que nos mete de lleno los misterios de la conciencia humana, y lo más desasosegante, es que empieza diciendo que está basado en experimentos reales. Este libro da para jugosas conversaciones», asegura Pepe, quien también sugiere «El barman del Ritz» (Galaxia Gutenberg), de Philippe Collin «Una novela que lo tiene todo, entretenida, fácil de leer, basada en hechos reales y que además aprendes un montón. Hay amor, intriga, acción espías y la crueldad de los nazis en Paris».

Si le preguntamos que se moje por un autor, el librero de Herso se toma su tiempo para pensarlo, y finalmente nombra, además de a Pierre Lemaitre y a Kent Follett, al añorado novelista catalán Carlos Ruiz Zafón, a quien recientemente se le tributó un homenaje en la FIL de Guadalajara (México) a cargo de Planeta.

El Quijote de Trapiello Destino

No duda tanto el bueno de Pepe a la hora de decantarse por sus editoriales predilectas: Salamandra, «por los buenos libros que publica», y Alma, «por la renovación que está haciendo de los. libros clásicos y modernos en ediciones súper bonicas y muy cuidadas».

«El panorama esta regular, pero bueno, las librerías llevamos en crisis desde los tiempos de Cervantes, así que creo que va en nuestro ADN. hay muchos factores negativos, la competencia de los gigantes de internet, los libros digitales, el estancamiento del consumo en general en las tiendas físicas», nos dice finalmente este librero sobre la situación del gremio.