"El llanto": las violencias heredadas de Ester Expósito

Jugando con la arquitectura eventual de los dolores heredados y la histórica violencia ejercida sobre la figura femenina a lo largo de los años, espacios, lugares y contextos, Pedro Martín-Calero estrena ahora en salas, tras su exitoso recorrido por las últimas ediciones de festivales como San Sebastián, donde se alzó con la Concha de Plata a la mejor dirección, o Sitges, de la mano de la talentosa guionista Isabel Peña, una película envolvente, preñada de liturgias y presencias amenazantes a pesar de la desaceleración del tramo final. "El llanto" constituye el debut en el largo de Calero y atendiendo a su aparente estructura de tensión narrativa, podría fácilmente estar adscrita al género del terror, pero su retórica de señalamiento a una cuestión socialmente sensible como los feminicidios o la violencia machista la amplifica y libera lo suficiente como para no encasillarse.

"Empezamos a poner miedos, cosas que nos duelen y vulnerabilidades varias para construir los llantos que queríamos contar, y siento que fue una sensación bastante orgánica desde el principio la que tuvimos", reconocía en entrevista con LA RAZÓN el director de esta historia protagonizada por Ester Expósito, que vuelve a refugiarse en el blindaje interpretativo del miedo (terreno en el que parece sentirse y mostrarse bastante cómoda) como ya ejercitó en la "Venus" de Jaume Balagueró para dar vida a una joven adoptada que vive un acontecimiento traumático.

Educación y memoria

Compartimentando el relato en diferentes líneas cronológicas, a lo largo de todo el metraje sentimos cómo la angustia presente de Andrea (Expósito) por la existencia de una presencia desconocida violenta dialoga en los márgenes temporales de hace veinte años con otra igualmente aterradora sucedida en la Argentina de los 90 y protagonizada por otras dos mujeres, Camila y Marie, erráticas y a veces desdibujadas, portadoras de sus mismos temores.

Sin incurrir en la evidencia de lo explícito, "El llanto" retrata una tipología de dolor que "traspasa a las víctimas y termina impregnando las vidas de los seres queridos. De cómo ese dolor se filtra, se drena para abajo, y si tú no paras esa cadena de dolor va a continuar y afectar a la vida de la gente y a las personas con las que esa gente se relaciona hasta que se convierte en algo mucho más grande que la figura de la víctima principal", asegura Calero. Por su parte, Peña, aludiendo también a esta retórica de sufrimientos colectivos femeninos, resalta la existencia de "una herencia de dolores traspasada de madres a hijas, como bien dices, que mostramos aquí para intentar no olvidarla. Y la educación, en este sentido, y la memoria, creo que juegan un papel fundamental también", remata acompasando una despedida en la que, por fortuna, no se oye ningún llanto.