"I love love love you": subastan por 65.000 euros la carta más personal de John Lennon

Aún no era un icono cultural ni una leyenda de la música. Era simplemente John, un joven de 21 años perdido de amor por Cynthia Powell, su novia de entonces. En 1962, mientras los Beatles comenzaban a forjar su identidad musical en los escenarios del Star-Club de Hamburgo, Lennon tomó papel y pluma para escribirle una carta de amor que ahora, más de seis décadas después, sale a subasta por un precio estimado de hasta 65.000 euros en la casa Christie’s de Londres.

La carta, escrita en el transcurso de cuatro días, refleja una faceta íntima y vulnerable del músico británico, aún sin el peso de la fama, pero ya con la sensibilidad que más tarde marcaría muchas de sus letras. “I loveloveloveyou and I’mmissingyoulikemad…", escribe Lennon, adelantando, sin saberlo, el tono y el espíritu de sus futuras canciones como Love Me Do, que saldría un año después.

La carta

“Refleja un momento particular en su relación”, explica Thomas Venning, jefe del Departamento de Libros y Manuscritos de Christie’s. “Se nota que hay chispa entre ellos. Él no es famoso todavía, y ella es una joven estudiante de arte hermosa y talentosa.”

La misiva revela también conflictos cotidianos y pensamientos personales. Lennon muestra su disgusto ante la posibilidad de que Cynthia comparta piso con Dot, la novia de Paul McCartney, debido a la falta de intimidad y, según él, los molestos ronquidos del bajista.

Algunos fragmentos fueron censurados por la propia Cynthia antes de vender la carta en los años 90, dejando entrever pasajes de mayor intimidad que solo ella quiso guardar.

Más allá del valor sentimental, la carta es también testimonio de una etapa clave en la formación del grupo. En Hamburgo, los Beatles definieron su identidad artística y estética. “Ahí aprendieron su musicalidad. Su corte de pelo es un corte de pelo de Hamburgo de los años 60”, recuerdaVenning. “En ese momento, Lennon era feliz. No tenía ni idea de lo que le esperaba a la vuelta de la esquina, y eso es una de las cosas más emocionantes de esta carta”, añade.

Christie’s espera que el manuscrito sea adquirido por un coleccionista que “ame a los Beatles y valore la historia que esta carta tiene que contar”. Una historia escrita antes de los estadios abarrotados, antes de la Beatlemania, antes de Yoko y la psicodelia. Cuando John Lennon solo quería estar cerca de Cynthia.