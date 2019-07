María del Monte: "No me separaría de mi gente para ir a un ''reality''"

Qué bien vendría la sombra de los pinos que cantaba María del Monte para refugiarse del calor veraniego que atiza con especial inquina en Sevilla, donde nos encontramos con la cantante. Ella lidia con las altas temperaturas con el mismo arte que torea las preguntas más afiladas. Y su sonrisa nunca se desvanece. En algo contribuye que haya cerrado la temporada de su programa «Yo soy del sur», en Canal Sur, con una cuota de pantalla sobresaliente. «Superamos la media de la cadena», dice orgullosa.

¿Es cierto aquello de que para hacer determinadas cosas es mejor ir al sur?

El sur lo es todo, aquí tenemos una filosofía de la vida maravillosa y a pesar de las temperaturas altas no nos derretimos. Es cierto que el clima influye en que seamos más alegres que en otros sitios. Aquí hay menos prisas y eso lo agradezco. Me pone enferma la gente que va estresada, cuando los peatones se ponen a cruzar la calle como si fuera una competición. No es que en el sur seamos más flojos, sino que sabemos disfrutar mejor de nuestro tiempo libre.

¿Qué hace usted cuando no está trabajando?

Eso es raro, porque llevo haciéndolo toda mi vida sin parar. Pero vamos, lo que hago es juntarme con gente divertida, normal y corriente. Pese a ser artista y conocida nunca me he dejado llevar por aduladores.

¿Le han hecho muchas propuestas indecentes en estos años?

Algunas creo que no se han atrevido ni a hacérmelas. Pero bueno, las que me han hecho, que han sido algunas, he salido de ellas con humor, que es como me tomo yo la vida. Eso sí, he dicho que no a varias cosas que me han propuesto.

Como, por ejemplo, ¿ir a Supervivientes?

Sí me han llamado para ir a «realities», pero de momento he dicho que no porque no era el momento y estar lejos de mi gente no me sienta muy bien. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. También te digo que no sé lo que haré en un futuro, soy muy impulsiva e imprevisible.

¿Ni siquiera con un cheque en blanco como han hecho con algunos artistas?

Los cheques en blanco no vale nada. (Risas). Es cierto que algunas propuestas suculentas me han hecho, pero no las veía viables. No era nada malo, pero no me sentía cómoda. Ojo, que si estoy en una situación de necesidad o si me dices que tengo que salvar a alguien que quiero con locura y que no tengo más remedio que participar en un determinado programa, pues lo haría. Pero por ahora no he tenido la necesidad.

Sus fotos en bañador eran un clásico de las portadas del «cuore» veraniego... ¿Ahora sabe esconderse mejor para que no la pillen?

Realmente me siento afortunada porque los paparazzi nunca me han acosado, entre mis logros cuento con haberme ganado su respeto. Ahora ya no me persiguen y se esconden detrás de un árbol para fotografiarme. Entienden que no trabajo 24 horas al día y que los personajes conocidos necesitamos espacio y tranquilidad. Si no terminaríamos zumbados.

¿Cuál es su refugio veraniego?

Cualquier buena playa, pero si te soy sincera llevo tres años sin vacaciones de verano porque el programa no para. Así que mis vacaciones consisten en disfrutar de la playa a través de las fotografías que me mandan mis amigos desde el mar.

Siempre parece estar de buen humor. ¿Qué le cabrea especialmente?

Hombre, yo no soy la muñequita flamenca del Whatsapp, soy un ser humano y me cabrea mucho la mentira y las injusticias. No estoy de risas todo el día.

¿Le agobia la llegada de la temporada del bañador?

Salta a la vista que yo no hago dietas de verano, lo que me preocupa es la salud, no el físico. Yo como bien todo el año y esa es mi dieta. Hacerse la puñeta a uno mismo tampoco está bien.

¿A quien no le cantaría?

Mira, una vez, cuando estaba empezando en el mundo de la música, fui a una compañía de discos a decir que quería grabar unas sevillanas y me dijeron que las mujeres no servían para eso. Así me lo soltó un productor. Iba con toda la ilusión del mundo y me dijeron que no. Así que a ese productor no le cantaría.

Lleva varios años trabajando en una televisión autonómica, ¿no le han tentado para volver a algún programa nacional?

Irás y volverás. Esa es mi filosofía. Claro que me han ofrecido cosas, pero no solo he trabajado a nivel nacional, también en América. En el tema del trabajo no hay que decir que no, pero estar lejos de mi familia en este momento me hace poca gracia. Soy muy de mi gente y desde que perdí a mi padre estoy muy pendiente de mi madre.