Arnau Griso: “El pesimismo político está pasando a un lado social preocupante”

Cultura

Tras meses de parón en la industria musical, se está produciendo una oleada de lanzamientos y sorpresas que a cualquier oyente podría abrumar. La pandemia no solo ha frenado, sino que ha inspirado a numerosos artistas, así como a otros les ha hecho replantearse ciertas cosas. Y por ello Arnau Griso ha tomado la decisión, aunque venían reflexionándola desde hace poco más de dos años: la banda, formada por Arnau Blanch y Eric Griso, se separa. “Es algo muy meditado, pero al público le ha pillado por sorpresa, estamos flipando con la avalancha de mensajes de cariño”, asegura a LA RAZÓN Blanch, en una conversación telefónica junto a su compañero. Añade Griso que “no vamos a volver en un futuro, la decisión está tomada en plena consciencia, y es más por el bien de nuestra salud”.

Se separan, pero para seguir juntos. Primar hoy en día la amistad antes que el éxito, y más aún si te encuentras entre las primeras líneas del panorama musical actual, es un acto de valentía. “Las giras y la presión de una carrera musical desgastan a cualquiera, por eso necesitamos separarnos para seguir juntos, porque por encima de un socio va un hermano”, explican en la promoción de su segundo y último disco: “Eric Blanch”. “Esta banda se basa en nuestra amistad, y estaba perdiendo esa esencia”, dice Blanch a este diario, “pero la hemos recuperado ahora que nos vamos, es un cierre perfecto”. Y es que la disolución de la banda en el que podría ser su mejor momento “es una decisión contra natura”, explica Griso, “es evidente que hay muchísimas cosas muy buenas de este tipo de vida, probablemente es la mejor profesión que puedas tener, por lo que sabemos que estamos arriesgando al dejarlo ir”. No obstante, se afirman en que “la inteligencia es dejarlo”: “Para despedirse así hace falta mucho valor, y creo que Arnau y yo lo hemos tenido, nos hemos de reconocer esa valentía”, añade Blanch.

El disco, ya en venta, contiene 13 canciones, de las cuales la última es la homónima “Eric Blanch”, basada tanto en la despedida como en el agradecimiento. No obstante, destacan que la mejor canción -no solo del álbum, sino de la trayectoria general de Arnau Griso-, es “Carta al hijo que aún no tengo”: “Es todo lo contrario a lo que hemos hecho anteriormente”, dice Griso, “la compusimos después de confinarnos, cuando pensamos en que el disco necesitaba una canción alegre, pero al final lo que sacamos fue una balada nostálgica y profunda”. Así, el tema “trata del compromiso público de cómo queremos dejarle el mundo a un hijo, si es que tiene que llegar”, continúa el cantante. Y, si Arnau Griso ofrece algo a la actualidad, no solo es música, sino optimismo.

“Cuesta ver un futuro cuando los últimos años nos los han quitado”, lamenta Griso, “los medios han sacado rédito del pesimismo, pero estamos mejorando, y deberíamos ser cada vez más positivos, sin entrar en esa espiral de negatividad, de odio y rencores, que se veía claramente en la política y está pasando a un lado social y humano que es preocupante”. Con esto, Blanch añade que “la tragedia vende, pero igual que en la tragedia romana siempre se hablaba de la tragicomedia, es una responsabilidad ahora saber ver este contrapunto de humor, sacarlo a flote, porque, de lo contrario, la vida sería un infierno”. “Obviamente tenemos nuestros baches, pero, como decían los Monty Pyton, hay que saber ver el ‘bright side’ de la vida”, añade el artista.

Con esto, tras pocos años haciendo reír y bailar a su público, con 220 millones de reproducciones y algún que otro “sold out” en espacios como el Wizink Center de Madrid, Arnau Griso se despide. Aunque, eso sí, con una gira por delante en la que esperan exprimir cada detalle, cada último concierto en cada ciudad, cada última canción, cada último sonido. Un adiós cargado de frescura y terapia musical, materializada tanto en sus éxitos anteriores, como “Es gratis” o “Para que el mundo lo vea”, como también en el nuevo “Eric Blanch”.