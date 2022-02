Neil Young vuelve a la carga: “Salga de Spotify antes de que se coma su alma”

Continúa la batalla entre Neil Young y Spotify. Ayer la plataforma de audio en “streaming” respondía a las críticas del músico retirando los programas más polémicos de Joe Rogan, cuyo podcast, al contener información antivacunas e, incluso, racista y homófoba, llevó a Young a retirar su catálogo. “Aunque condeno enérgicamente lo que Joe ha dicho y estoy de acuerdo en retirar algunos episodios, creo que para algunos no será suficiente”, explicaba ayer en un comunicado Daniel Ek, director general de Spotify, “quiero dejar un punto muy claro: no creo que silenciar a Joe sea la respuesta”.

Pero esto no queda aquí, no solo ha bastado con que Young elimine su música de Spotify y que le siguieran artistas como Joni Mitchell o Graham Nash. Ni tampoco ha sido suficiente para Young que la plataforma eliminara ciertos capítulos de “The Joe Rogan Experience”, por lo que ha decidido emitir un nuevo comunicado a través de su página web oficial. “A los trabajadores de Spotify les digo que Daniel Ek es su gran problema, no Joe Rogan. Ek mueve los hilos. Salgan de ese lugar antes de que se coma vuestras almas. Los únicos objetivos declarados por Ek son los números, no el arte ni la creatividad”, dice el artista.

"The Joe Rogan Expierence", el polémico podcast que critica Neil Young FOTO: DADO RUVIC REUTERS

Asimismo, Spotify no solo se sustenta con sus empleados y artistas, sino ante todo con sus usuarios, por lo que Young también se ha dirigido a ellos: “En la era de la comunicación, la desinformación es el mayor problema. Deshaceos de los desinformadores. Encontrad un buen lugar, una empresa limpia para apoyar con vuestras cuotas mensuales. Vosotros tenéis el verdadero poder, usadlo. A los ‘baby boomers’ les digo que el 70% de los activos financieros del país están en sus manos en comparación con solo el 5% de los ‘millenials’. Necesitamos liderar este movimiento”. “A los músicos y creadores del mundo les digo que deben encontrar un lugar mejor que Spotify para ser el hogar de vuestro arte”, zanja.

De esta manera, parece que el boicot hacia Rogan en particular y Spotify en general no quedó en tan solo unas críticas. No obstante, Young ha matizado en el comunicado que no fue él quien inició este movimiento, sino los expertos sanitarios, quienes alarmaron ante la información falsa distribuida en el polémico podcast: “Ek nunca menciona a los médicos que iniciaron este debate”, dice Young.

Si bien Spotify respondió ayer con la retirada de algunos capítulos, también Rogan se pronunció al respecto de las críticas del artista. El pasado sábado, a través de un vídeo dirigido a sus 14,5 millones de seguidores en instagram, lamentaba tener que pronunciar esas palabras, asegurando que eran las “más arrepentidas y vergonzosas” de su carrera.