El CEO de Spotify, sobre el creador del podcast antivacunas: “Silenciarlo no es la respuesta”

Desde que Neil Young decidiera retirar su catálogo de Spotify por albergar un podcast con “peligrosa desinformación sobre la pandemia”, este rechazo se ha convertido en una especie de fenómeno. Graham Nash, Joni Mitchell, Nils Lofgren o India.Arie también han seguido sus pasos, quitando su música de la plataforma, que no había respondido a las críticas hasta ahora. La polémica está dirigida al programa de Joe Rogan, titulado “The Joe Rogan Experience”, que es uno de los más populares de Estados Unidos y que difunde todo tipo de información sesgada: ha sido criticado varias veces por difundir teorías conspirativas respecto a la Covid-19, por invitar a no vacunarse, así como por comentarios racistas, machistas y tránsfobos.

Con esto, si bien el movimiento en contra de este podcast se ha generalizado -ante todo tras la sonada decisión de Neil Young-, Spotify se ha visto en un aprieto, lo que no le ha llevado a cancelar el programa. Según ha comunicado Daniel Ek, director general de Spotify, a sus empleados a través de un comunicado, la plataforma no está dispuesta a separarse de Joe Rogan. “Aunque condeno enérgicamente lo que Joe ha dicho y estoy de acuerdo con su decisión de retirar algunos episodios de nuestra plataforma, me doy cuenta de que para algunos no será suficiente”, dijo Ek en la nota. “Y quiero dejar un punto muy claro: no creo que silenciar a Joe sea la respuesta”.

La carta es el indicio más claro hasta ahora de cuál es la posición de Spotify sobre el destino de Rogan en la empresa. Al parecer, pagó 100 millones de dólares para acoger en exclusiva el podcast, por lo que dejar de lado a Rogan amenaza el resultado final, pero también es una parte clave de la estrategia de la empresa para ser una ventanilla única de audio.

“Deberíamos tener líneas claras en torno a los contenidos y tomar medidas cuando se cruzan, pero cancelar voces es un terreno resbaladizo. Si miramos el tema de forma más amplia, es el pensamiento crítico y el debate abierto lo que impulsa un progreso real y necesario”, escribió Ek. Asimismo, respecto a la repercusión de esta situación hacia sus empleados, el CEO añade en el comunicado que “lamentaba profundamente” el impacto que la controversia estaba teniendo en la plantilla de Spotify.

“Un verdadero autoexamen”

Pero no todo queda en comentarios “antipandémicos”, sino que también Spotify debería hacer frente a los comentarios antirracistas, homófobos y tránsfobos que difunde Rogan. Adia Harvey Wingfield, profesora de Sociología en la Universidad de Whashington, explicaba en una entrevista, previa al comunicado de Ek, que “si Spotify dice ‘no podemos dejarlo (a Rogan), tiene derecho a decir lo que quiera’, eso significaría que existe un apoyo implícito para decir cosas racistas en este tipo de plataformas”.

Por su parte, el profesor de la Universidad Northeastern y especialista en tecnologías emergentes, John Wihbey, añade que “el sitio de streaming debe decidir si las palabras ofensivas están permitidas en otras partes de su aplicación, donde hay canciones con mensajes racistas, homófobos o antiinmigrantes. Hay que hacer un verdadero autoexamen más allá de Joe, este es un gran momento de ajuste de cuentas para que las plataformas de entretenimiento y de streaming vean dónde está la ventana, qué es lo que sobrepasa la línea”.

Entonces, ¿se debería hacer un repaso de toda la plataforma? ¿Es correcto que Spotify pase de ser un espacio de intercambio musical y de sonidos a uno que seleccione las opciones de escucha? “No pueden despreciar a los artistas. Los artistas hacen Spotify”, Erik Gordon, profesor de derecho y negocios de la Universidad de Michigan. “Tienen que llegar a un acuerdo con Rogan, dejar que se vaya a un hogar que sea coherente con lo que es. Y todo el mundo saldrá ganando”.