7 razones por las que Bambino fue un artista salvaje y único

Si el flamenco siempre ha sido un género extenso y extendido, hubo una figura que se encargó de estirar sus esquinas. Fue capaz de ensanchar sus límites, que hasta el momento eran aparentemente inquebrantables, para que en este férreo arte entrasen proyectos renovados, aire fresco. Se trata de Miguel Vargas Jiménez, más conocido como Bambino, el artista utrerano que conquistó la escena nacional gracias a su talento y movimiento incansable. Fue, dijo sobre él Camarón, “un artista de artistas”, clave en la historia del flamenco, aunque -algo incomprensible- no tan revisitado hoy como merecería. Por ello, es destacable el trabajo que el cineasta Paco Ortiz ha realizado en “Algo Salvaje. La historia de Bambino”, un documental que narra su vida y obra, que se estrenó en cines el pasado noviembre.

“Bambino es nuestro Elvis Presley particular”, decía el director del filme a este diario poco antes de su estreno en la gran pantalla. “Siempre fue lo que quiso ser, prefería no actuar en televisión si tenía que hacer playback, mientras que otros artistas suelen plegarse a esas condiciones. Él hizo lo que deseó, y ni aunque viviésemos tres veces más podríamos superar la intensidad con la que vivió él”. Hoy sale a la venta: la BSO y el documental de 82 minutos están ya disponibles en CD+DVD y en plataformas digitales, así como el 18 de marzo se lanzará en formato LP+DVD. De esta manera, el público podrá disfrutar de la inclasificable existencia del artista, así como revisitar o, quizá, descubrir, su legado musical, tan salvaje, necesario y eterno.

El utrerano Bambino FOTO: La Razón La Razón

Desde “La pared” hasta “Soy lo prohibido”, el repertorio de Bambino ya no solo es conocido y reconocido en el universo del flamenco, sino que también ha sido versionado por numerosos artistas, que continúan revisitando las letras de “Se me va”, “Te estoy queriendo tanto o “No me des guerra”. Una serie de canciones de las que seleccionamos las que bien podrían valer para justificar la figura de Bambino como mito y un artista de primera.

1. “La Pared”

2. “No me des guerra”

3. “Bambino Piccolino”

4. “Se me va”

5. “Soy lo prohibido”

6. “Quiero”

7. “Te estoy queriendo tanto”