Daddy Yankee se retira de la música con nuevo disco y gira de conciertos

Es pionero del reguetón, para muchos referente de la música urbana, y un icono latino para un público mayoritariamente joven. Daddy Yankee, autoproclamado “El jefe” del reguetón, se despide de la industria, pues ayer anunció su retirada definitiva de la música. Pero no se irá con las manos vacías, sino con todo un fenómeno alrededor de su figura, así como lanzando su último álbum, “Legendaddy”, y su última gira, “La última vuelta”.

A través de su perfil de Instagram, en la única publicación que conforma su perfil de 44 millones de seguidores, el de nombre original Ramón Luis Ayala Rodríguez ha explicado que “de esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. La gente dice que yo hice este género mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este estilo en el más grande del mundo”, enfatizó “El máximo líder” del reguetón en el mensaje.

El artista, de 45 años, reconoció que sus seguidores han sido “el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera”, que se extiende por 32 años. ”Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, reflexionó.

“En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho”, ha celebrado el artista. Con esto, y “formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada ‘Legendaddy’”.

En dicho álbum, aseguró que presentará “todos los estilos que me han definido”, el cual contará con mucha “fiesta, guerra y romance”. ”Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el ‘underground’, desde la raíz, desde el principio del reguetón”, abundó. ”Los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, ‘El jefe’, DY”, finalizó.

El puertorriqueño arrancó su carrera con el disco “Playero 34″, del productor musical DJ Playero, y donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón. Si bien sus primeros años fueron junto a Nicky Jam, finalmente se separaron y fue entonces cuando Yankee obtuvo su máximo reconocimiento: lanzó en 2004 “Barrio fino”, donde incluyó “Gasolina”, hasta ahora su tema más reconocido.