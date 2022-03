Vuelve la Arena de Verona con “la mejor Carmen de los últimos 25 años”

El 2 de agosto de 1947, el mundo conocía a Maria Callas. La soprano regalaba en la Arena de Verona un debut a nivel internacional de manera triunfal, interpretando “La Gioconda” de Amilcare Poncielli, resultando en un gran éxito y una repercusión profesional instantánea. En el mismo espacio, también interpretó “Turandot”, de Pucini, “Aida, la forza del destino”, de Verdi, y “Carmen”, de Bizet. Ahora, esta última obra regresa al templo operístico italiano y también en forma de debut: el 99º Festival de Ópera, tras dos años pandémicos que suspendieron las producciones tradicionales, se celebrará entre el 17 de junio y el 4 de septiembre, y se iniciará con la “Carmen” de Bizet, según la visión de Franco Zeffirelli, de la mano de la mezzosoprano letona Elina Garanca, quien cantará por primera vez bajo las estrellas del coliseo veronés.

El más antiguo y reconocido festival de ópera al aire libre contará, por tanto, con la artista, considerada como “la mejor Carmen de los últimos 25 años”. Una participación única en un lugar único, pues la Arena de Verona es uno de los monumentos emblemáticos de Italia, así como el anfiteatro romano en mejor estado actualmente. Su acústica natural y la enormidad de los espacios han contado con los grandes retos de escenógrafos de renombre internacional, como Hugo de Ana, Gio Pomodoro, Carlo Maestrini, Pier Luigi Pizzi o La Fura dels Baus. No obstante, si hay que destacar a un intérprete de esta arquitectura, ese es Franco Zeffirelli.

Representación de "La Traviata", de Verdi, en la Arena de Verona FOTO: Ennevi

El director y escenógrafo es, para Verona, un icono y símbolo, de manera que se recuperará figura para la nueva edición del certamen. “El regreso del festival se inicia con la ‘Carmen’ de Bizet, según la visión de Zeffirelli, su histórico debut en el teatro y una de las producciones más complejas e incisivas en el rediseño de un escenario de 44 metros de ancho y sin límites de altura, salvo el marco de la luna y las noches estrelladas”, explica la organización del Festival. “Mi Carmen no es intelectual, ni tampoco sosa o cínica. El dilema para mí es entre el amor y la libertad, es decir, lo que se pierde y lo que se gana con el amor. Quien no tiene esa voluntad de entrega total, como Carmen, no puede esperar amar ni recibir amor”, escribió en 1995 Zeffirelli sobre la obra.

“Un público fiel”

Así, la protagonista de la novela homónima de Mérimée que inmortalizó Bizet, tendrá la voz y rostro de Elina Garanca, que actuará el jueves 11 y el domingo 14 de agosto. Y, además de contar con la producción de Zeffirelli, se enriquecerá la escena con vestuario de Anna Anni, así como con la dirección artística de Stefano Trespidi. Una edición que, además, regresa a la tradición de la Arena: “No hay abonados ni turnos, sino un público internacional fiel acostumbrado, sobre todo en los últimos años como en las décadas doradas, a escuchar siempre las voces más brillantes del mundo en un espacio único”, detalla la organización.

El espacio donde se produce el Festival de la Arena de Verona es único en el mundo FOTO: Ennevi

“Carmen”, como título inaugural de la 99ª edición del Festival de Ópera de la Arena de Verona, contará con 9 veladas, del 17 de junio al 27 de agosto. Asimismo, las obras de Verdi “Aida”, “Nabucco” y “La Traviata” también figurarán en el certamen, teniendo la primera y la tercera la visión de Zeffirelli. Aún no se conocen más detalles del programa, pues la organización explica que “pronto se revelarán al público las numerosas sorpresas y novedades del esperado reparto de las 46 veladas del Festival en total”.