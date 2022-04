Chucho Valdés: «Espero que mi concierto con Pablo Milanés sea histórico»

A sus 80 años recién cumplidos, Dionisio Jesús Valdés Rodríguez (1941, Quivicán, Cuba) más conocido como “Chucho Valdés”, es considerado la figura más influyente en la historia del jazz afrocubano moderno. Su primer maestro y mayor influencia fue su padre Ramón “Bebo” Valdés y lleva más de 60 años de exitosa carrera como pianista de jazz, compositor y director de orquesta. A lo largo de estos años, Chucho Valdés ha sabido combinar a la perfección elementos de la tradición musical afrocubana, el jazz, la música clásica y el rock, con en un estilo muy personal. Ha grabado un promedio de 88 discos y más de 50 colaboraciones con otros proyectos discográficos. Además de 6 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino, el genio cubano ha recibido también el Premio a la Trayectoria de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación y su nombre se encuentra en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El martes 5 de Julio, la XI edición de Starlite Catalana Occidente, el acontecimiento más esperado del verano, volverá a dar la bienvenida por la puerta grande del Auditorio, a la leyenda viva del jazz, Chucho Valdés. En esta ocasión, Pablo Milanés, Javier Ojeda, Pancho Céspedes o Efecto Mariposa, entre otras muchas sorpresas, acompañaran al genio cubano en una noche irrepetible que quedará para el recuerdo del firmamento del Festival.

La leyenda viva de la música jazz, Chucho Valdes, me recibe en casa de mi amiga Sandra Garcia-Sanjuan, presidenta del Festival Starlite Catalana Occidente, para hablarme de su infancia, de las raíces que identifican su música, y de sus próximos proyectos.

Chucho Valdés Foto: Starlite Catalana Occidente

¿Qué importancia tienen sus orígenes en su música?

La importancia de los orígenes en mi música son las raíces que identifican la cultura Afrocubana con una gran variedad de ritmos africanos y españoles, esto permite una fusión melódica y rítmica única.

¿Cuáles han sido los músicos que más le han inspirado?

Entre los músicos que me han inspirado está mi padre, Bebo Valdés, Ernesto Lecuona, George Gershwin, Duke Ellington y los clásicos españoles.

Sandra García-Sanjuán y Chucho Valdés. Foto: Starlite Catalana Occidente

¿Qué sacrificios ha tenido que realizar para poder alcanzar su tan merecida fama?

Desde niño comencé a estudiar el piano, es un instrumento que requiere mucho sacrificio y muchas horas de dedicación, desde entonces no he parado de investigar, buscar y encontrar nuevos caminos, pero nunca para mi fue un sacrificio, ha sido siempre lo que más me ha gustado. Perdí una parte de mi infancia dedicado a mis estudios, no solo de música, sino que también paralelamente estudié magisterio.

En la era actual de la tecnología digital y la música electrónica, ¿cómo se puede acercar el jazz al público más joven?

El Jazz siempre ha tenido un público heterogéneo, hay muchos jóvenes que les gusta el Jazz a pesar de no ser música comercial, pero hay músicos que han tomado las sonoridades electrónicas y la han fusionado con el Jazz buscando un sonido más acorde con la época y eso a los jóvenes les gusta.

Chucho Valdés Foto: Starlite Catalana Occidente

¿Cuál ha sido el momento más memorable de su carrera hasta el momento?

1980 cuando ganamos el primer premio Grammy en la historia de músicos residentes en la isla y cuando me encontré con mi padre luego de 18 años, esos fueron los momentos más memorables de mi vida.

Chucho Valdés tocando el piano en casa de Sandra Foto: Starlite Catalana Occidente

¿Qué recuerdos tiene de su último concierto en Starlite Catalana Occidente, cómo ha sido su colaboración con Sandra García-Sanjuán y cómo va a ser su próximo concierto este verano?

¡Fue una experiencia inolvidable! Con mi cuarteto y mi hermana Mayra como solista y un público fenomenal que disfrutó tanto como nosotros. Trabajar con Sandra es siempre un placer, ella es una amiga encantadora y una persona muy profesional en su trabajo.Creo que será un concierto histórico teniendo como invitados especiales a Pablo Milanés, Pancho Céspedes, Javier Ojeda y Efecto Mariposa aparte de mi cuarteto que son unos músicos increíbles. Tocaremos sus temas más emblemáticos y habrá algunas sorpresas, así que el 5 de Julio tenemos una cita en Starlite Catalana Occidente en Marbella.

Chucho Valdés tocando el piano en casa de Sandra Foto: Starlite Catalana Occidente

Preguntas a Sandra García-Sanjuán

¿Sandra, qué se está preparando para Starlite de cara a 2022?

Estamos preparando muchas sorpresas. Estamos con mucha ilusión, queriendo volver a sorprender, y para eso necesitamos cada año novedades. La primera es que va a ser el festival más largo de la historia. Van a ser tres meses y 70 conciertos en el auditorio grande, además de todas las actuaciones del Lounge. Estamos focalizando mucho los esfuerzos en la experiencia para sorprender a la gente cuando llegue. Buscamos constantemente el wow. Nuestro objetivo es superar cada año el techo del año anterior y que este pase a ser el suelo del año siguiente; por lo que este año, ya después de una década, tenemos el suelo muy muy alto y ahora el reto es mayor que nunca.

¿Qué tienen de especial tanto Marbella como Starlite para haberse convertido en semejante fenómeno?

Starlite Catalana Occidente es un sitio mágico y hemos sido capaces de generar un nuevo concepto de cultura, de música, de gastronomía; en definitiva, una experiencia para la gente que hasta el momento no existía. Hemos sido generadores de momentos. Tenemos un equipo humano, con una energía increíble, que cree en el proyecto y que desde el principio se ha dejado la piel para hacer un sueño realidad. A lo largo de todos estos años de trabajo se ha conseguido desarrollar un nuevo proyecto de consumo cultural y musical, basado en una experiencia mucho más completa, que va más allá de un concierto. El destino Marbella siempre ha sido un destino espectacular, yo de niña siempre he veraneado allí y con Starlite podía devolver a la ciudad la magia con la que me enseñó a soñar.

Foto: Starlite Catalana Occidente

¿Cómo conociste a Chucho y qué opinión te merece su música? ¿Tienes alguna anécdota?

Chucho era cliente de Starlite, porque él tiene casa en Málaga. La música de Chucho me ha fascinado desde toda la vida, es de los músicos de jazz más importantes de la historia, y siempre escuché su música. Así que puedes imaginar cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que era cliente de Starlite, y que además le encantaba la cantera y le hacía muchísima ilusión actuar aquí, cuando ha actuado en los sitios más emblemáticos del mundo. Ya ha venido varias veces, y este año además es su 80 cumpleaños, por lo que teníamos que hacerle el homenaje que se merece a su trayectoria y a su vida, en esta reunión de amigos tan especial. Chucho es la persona con más vitalidad y años por delante que te puedas imaginar.

¿Cómo te imaginas la noche de Chucho Valdés y amigos en Starlite?

Será una noche muy muy especial y sobre todo una noche única e irrepetible. Starlite Catalana Occidente está buscando siempre inmortalizar momentos en la memoria de la gente que sean highlights y que te hagan sentir que has formado parte de algo único e irrepetible. Estamos buscando siempre esa magia y hacemos todo lo posible para lograrlo. Para mí este concierto de Chucho y amigos en su 80 cumpleaños, siendo uno de los artistas número 1 del mundo, con 11 Grammys, y al que admiramos muchísimo, creo que va a ser de los momentos más emblemáticos de la historia de Starlite Catalana Occidente.

Nasrin Zhiyan, Chucho Valdés y Sandra Garcia-Sanjuán Foto: Starlite Catalana Occidente

¿Cómo surgió la idea de reunir a Pablo Milanés, Javier Ojeda, Pancho Céspedes y Efecto Mariposa?

Al final, la idea era reunir a grandes amigos de Chucho, que han compartido con él momentos de su vida. Por ejemplo, Milanés y Pancho son cubanos, y son amigos de toda la vida. Toda su historia, sus inicios, es conjunta. Juntar al maestro Chucho Valdés con grandes figuras de la música cubana, tan emblemáticas, es mágico. Además, Chucho quería tener a grandes amigos de su vida en España, como Javier Ojeda o Efecto Mariposa, y que son vecinos y que también han compartido muchos momentos, al tener Chucho casa aquí, y ser amante de la Costa del Sol y de la cultura europea. Estos amigos han compartido muchos momentos con él. Ha estado en Miami, en España, y por todo el mundo, pero sus amigos siempre han significado casa para él. Será una reunión entre amigos, como si se juntaran en su casa, donde harían sus ensayos, pero viniendo a la mía, que es Starlite.