Este es el mejor disco de debut de la historia, según “Rolling Stone”

Las listas siempre resultan divertidas. Evidentemente, nunca serán definitivas, pero dan pie a infinitos debates y nos obligan a salirnos de la socialdemócrata posición de «a mí me gusta toda la música» o «no puedo elegir a un artista favorito». Esa actitud denota endeblez de posiciones, una equidistancia en la que nos instalamos cómodamente pero que, en el fondo, sabemos que no es más que pereza: basta con interrogarse seriamente para tomar partido. A veces, otros se encargan por nosotros de hacer la incómoda pregunta y de dar las aún más incómodas respuestas. En esta ocasión es la revista «Rolling Stone» quien plantea una de las grandes cuestiones: ¿Cuál es el mejor disco de debut de la historia?

Para la revista, la mejor irrupción de un grupo en el panorama musical fue la de los Ramones en 1976, el trabajo que entregó el abecedario del punk rock, la piedra Rosetta de una filosofía de vida, una estética y un sonido únicos. Monumentos de la cultura popular como «Blitzkrieg Bop», «Beat on The Brat», «Judy Is a Punk» o «Havana Affair» que, según recoge la revista, «surgen de la alienación, aislamiento y frustración» de un grupo de jóvenes neoyorkinos que costó 6.000 dólares y que apenas dura 29 minutos. Como ya hiciera con su lista de mejores álbumes de la historia, la revista estadounidense ha corregido sus anteriores elecciones. Hace nueve años, el número uno de esta lista era «Licensed to Ill», de los también neoyorquinos Beastie Boys (éstos de Brooklyn, los Ramones, de Queens) trabajo castigadísimo por este nuevo canon, que le coloca en el puesto 48, por detrás de debuts de Olivia Rodrigo o Cardi B entre los más llamativos.

Portada del disco de debut de Ramones, de 1976 FOTO: La Raz

La lista de los mejores discos de un debutante la continúan «Ready to Die» de The Notorious B. I. G. (1994), seguido de «The Velvet Underground And Nico» (1967), «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» (1993), «Horses» de Patti Smith (1975), «Are You Experienced», de The Jimi Hendrix Experience, (1967) y el más moderno entre los diez primeros puestos, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», de Billie Eilish (2019), en el séptimo lugar. Completan las posiciones hasta la decena «Appetite for Destruction», de Guns N’ Roses (1987); «The Clash» (1979) y el más desconocido «Exile in Guyville», de Liz Phair (1993). Llama la atención que haya que buscar a «Music From Big Pink», de The Band (1968) en el puesto 14, llegar hasta el 18 para encontrar «Is This It» de The Strokes (2001) o al 19 para «Unknown Pleasures», de Joy Division, (1979). Así, «Invasion of Privacy», (2018) de Cardi B está por delante del álbum de debut de The Beatles, “Please, please me” (1963) y del histórico “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols” de (1977).

A medida que avanzamos en la lista y van apareciendo discos recientes, como “X 100pre”, de Bad Bunny (2018), van produciéndose situaciones más controvertidas, como ver en el 45 a Portishead con “Dummy” (1994) y en el 47 al debut homónimo de “The Doors” (1967). De la misma manera, “The Last Don”, de Don Omar (2003) aparece por delante del debut de los Stooges y del homónimo también de Rage Against The Machine (1992). Bastante más abajo, en el puesto 65, aparece “Definitely Maybe”, el primer trabajo de Oasis. Gran cantidad de álbumes célebres en las últimas décadas han sido relegados a la segunda mitad de la centena. Así, en el 67, está “Grace” de Jeff Buckley, y en el 70, “Psychocandy” de The Jesus & Mary Chain, justo antes de “Ten” de Pearl Jam y del primer trabajo de “LCD Soundsystem”. En el 79, el arranque de la carrera de The Smiths y en el 82 y 83, Weezer y “Kill’Em All”, de Metallica (1983). Cierran la lista “Funeral” de Arcade Fire, en el 94, “The Fame”, de Lady Gaga (2008) en el 95, y en el 97 “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not”, de Arctic Monkeys (2006).